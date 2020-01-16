DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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55 dakika önce

Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek yaşamına son verdi.

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Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga yardımıyla koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö. yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Müjgan Ö.'nün evli ve 1 çocuk annesi olduğu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden görüntü

- Polis otosundan görüntü

-Cenaze aracından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) öldü, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Topaklı köyündeki mantar üretim çiftliğinde meydana geldi. Poşetlenen mantarların konulduğu 2 metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ciğerlerinde hasar oluşan Selim Serin ise ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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