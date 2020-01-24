DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Dün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Olayın yaşandığı binadan görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Komşularının kapının önünde beklemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5)

BAKAN KURUM: YARINDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Manisa'da depremden etkilenen mahalleri ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar Kaymakamlığı'na gelerek, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkaağaç Belediye Başkanı İsmail Gerüz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile kriz masasında bir araya gelerek depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplam 2 bin 500 binada inceleme yapıldığını aktaran ve yıkım çalışmalarına yarından itibaren başlanacağını belirten Kurum, "Tüm milletimize 22 Ocak'ta Manisamız'da gerçekleşen 5.4 ve artçı depremler sebebiyle geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Depremin ardından, bakanlıklarımıza bağlı ekiplerimiz, Kızılay, AFAD ve görevli personelimiz, sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet ettiler. Acil ihtiyaçları gidermek ve hasar tespitlerini yapmak için ilgili birimler de sahaya indi. 2 bin 500 binada yapılan incelemede; Akhisar'da 134, Kırkağaç'ta 115 ağır hasarlı bina tespit edildi. İncelemelerde, Akhisar'da 176, Kırkağaç'ta 184 az hasarlı bina tespit ettik. Bir okulumuzun az hasarlı, diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahalleleri inceledik ve 1 camimizin ağır hasarlı, bir de minarenin ağır hasarlı olduğunu saptadık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarımızı yaptık ve yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Valilik ve kaymakamlık eliyle vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ELZEM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara önümüzdeki haftadan itibaren ödemeler yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin TL toplamda 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 TL ödenek göndereceğiz. Vatandaşlarımız pazartesi itibariyle kaymakamlara vereceği hesap numaralarına valilik kanalıyla ücretler yatırılacak. Kesin hasar tespit sonucunda TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem de Akhisar'da 100'er konut çalışmasına başlayacağız. Vatandaşlar dilediği takdirde burada hak sahibi olabilecekler. Hiçbir vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizde yılda 6.0 ve üzerinde birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız gitti. Her depremde kentsel dönüşümün daha elzem olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak 65 bin konutun inşasına başladık. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür. Süreci, tüm belediyelerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basın toplantısından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/AKHİSAR, (Manisa),

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2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, ava gitmek için kontrol ettiği tüfeğin kazayla ateş aldığını söyledi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Nuri Eroğlu, eşi Şerife Eroğlu'nu av tüfeği ile başından vurdu. Komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ YERE ATIP, BAYILDI

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri Eroğlu ise gözyaşları içinde feryat edip, baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesiyle kendine gelen Nuri Eroğlu, gözaltına alındı. Eroğlu ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için kalktığını, av tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde araştırma yapılırken, ölen Şerife Eroğlu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından da ailesi tarafından teslim alınarak, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayramiç mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Şerife Eroğlu'nun annesi Gülden Özkaya, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.

İKİ KEZ NİKAHLANMIŞLAR

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuri Eroğlu'nun ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunduğu, Şerife Eroğlu ile 2011 yılında evlenip boşandığı, 7 yaşında bir erkek çocukları olan çiftin 2018 yılında yeniden nikah masasına oturduğı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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Fırtına, Anamur'da seraları vurdu

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan sera görüntüsü

-Sera içinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Daldaki muzlar

-Sera içinde röpler.

-Seradan genel görüntü

-Yıkılan ağaçlar

-Çilek eğme görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Bakliyatta fiyat farkına tepki

KAYSERİ'de toptancı ile marketlerde bakliyat fiyatları arasındaki fark tepki çekti. Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Biz çiftçi olarak devletimizin yurt dışına muhtaç olmaması için çalışıyoruz; ama bu rafta satış yapanlarda vicdan merhamet yok. Ben onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kayseri'de üretilen bakliyatların toptancı ile markette satış fiyatındaki fark, hem üretici hem de tüketicinin tepkisine yol açtı. Tüketiciler, bakliyat fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarak, tüketicinin ezildiğini söyledi. Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de en çok nohut üretildiğini söyledi. Güneş, "Genel olarak bakacak olursak nohut 2 lira 60 kuruş ile 2 lira 80 kuruş aralığında elimizden çıkıyor. Ancak görüyoruz ki bizim elimizden bu rakamlarda çıkan nohut ne yazık ki marketlerde 10 liraya kadar satılıyor. Biz buna karşıyız. Çiftçi eğer bu işten kazanamayıp zarar ediyorsa aracı neden kazanıyor? Tamam biz fedakarlık yapalım; ama vatandaşımız ucuz bakliyat yiyecekse marketlerinde fiyatları düşürmesi gerekiyor. Marketlerde 10-12 liraya nohut görünce üzülüyorum. Raflardaki fiyatlar bizi hiç mutlu etmiyor" ifadelerini kullandı.

Kuru fasulye ve mercimek fiyatlarına da değinen Güneş, "Yeşil mercimeği biz 3 liraya tüccara veriyoruz. Marketlerdeki fiyatı belli. Kuru fasulyenin kilosu 8 liraya kadar çıktı. Marketlere baktığımız zaman kuru fasulye 15 liraya kadar satılıyor. Biz çiftçi olarak devletimizin yurt dışına muhtaç olmaması için çalışıyoruz; ama bu rafta satış yapanlarda vicdan merhamet yok. Ben onları Allah'a havale ediyorum. İnsanlar ucuza bakliyat yiyecekse biz zaten ucuza satıyoruz" diye konuştu.

Toptancı Ahmet Doğanlar "Nohut sezonunda 2 lira 60 kuruş ile 2 lira 80 kuruş aralığında alındı. Ancak bu nohutlar kalibresine göre milimi değişen nohutlardı. Bu nohutun hasarları ve çöplerini ayırdığımızda yüzde 25'lere varan fire çıkıyor. Bunlar olunca tabii bir maliyet çıkıyor. Tabii bunun dışında ambalajı, işçiliği, elektrik giderlerini katınca maliyet artıyor. Marketlerde kendi giderlerini ekliyorlar" dedi.

Kayseri'de bakliyat satan esnaf Recep Lale de fiyatlarının normal olduğunu kaydederek, "1 yıldır hiçbir şekilde bakliyata zam yapmadık. Satışını yaptığımız ürünlerin hepsi en kaliteli bakliyatlardır. 12 numara nohutun kilosu 14 TL. Aynı büyüklükteki nohut marketlerde 25-30 TL. Kuru fasulye 12.5 TL'den satılıyor. Bu fiyatlara mümkün değil market satmaz. Vatandaşlarımız açık olan bakliyatlardan alsın. Aldığını ürünü görsün" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kayseri Ziraatodalar Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Güneş ile röportaj

-Toptancı Ahmet Doğanlar ile röportaj

-Esnaf Recep Lale ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Ak Partili Kandemir'den Demirtaş'a: Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. 6-7 Ekim olaylarını hatırlatan Kandemir, "Şimdi bu beyefendi bir tiyatro yazmış. Biz senin yazdığın tiyatroyu gördük. Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri öldü" dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yaptı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'SOKAĞA DAVET ETTİN AMA TUTMADI O TİYATRO'

Toplantıda konuşan Ak Parti Genel başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise teröristlerin kazdıkları hendek olaylarını, 15 Temmuz'u ve gezi olaylarını anımsattı. Daha sonra HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatronun sahnelemesini değerlendiren Kandemir, şunları söyledi:

"6-7 Ekim olaylarını yaşadık. Dönemim HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir çağrıda bulundu, hatırlayın. Bir sembol olan Yasin Börü kardeşimiz, kurban derisi toplamak için gayret gösteren bir kardeşimizi döverek öldürdüler, ikinci kattan aşağı attılar, hınçlarını alamadılar üzerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu beyefendi bir tiyatro yazmış. Tiyatroyu da izlemeye gidenleri hep beraber gördük. Ayak ayak üstüne atmışlar o tiyatroyu izliyorlar. Biz senin yazdığın tiyatroyu gördük. Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri ödü. Sokağa davet ettin, ayaklanmaya çağırdın, devlete isyana teşvik ettin, huzurumuzu bozmak, barışımızı baltalamak istedin, kana gözyaşına bulansın istedin bu coğrafya ve tutmadı o tiyatro. Biz biliyoruz sizin yüreğinizdeki tiyatronun ne olduğunu, zihninizin nereye çalıştığını. Muvaffak olamadılar."

'SİZ BUNLARI HİÇ MİLLETİN YANINDA GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Libya tezkeresine muhalefetin tavrını da eleştiren Erkan Kandemir, şöyle devam etti.

"Şu Libya meselesinde, bunlar bırakın meseleyi anlamayı, anlamadık rolü yaparlar ama iyi anlıyorlar. Nerede durduklarını milletimize iyi anlatmamız lazım. Biz diyoruz ki sadece Misak-i Milli kara topraklarını, içinde yaşadığımız coğrafyayı korumak yetmez. Bir de mavi vatanınız var, orayı da muhafaza edeceksiniz. Fakat ne yaptılar? Sözde milliyetçi geçinen İYİ Parti, HDP, CHP ve bir de önce genel idare kurulunda 'Destekleyeceğim' diye karar alıp, sonra mecliste 2 tane milletvekilinden birisi çıktı gitti bir tanesi de kürsüye çıktı, HDP'li, CHP'li milletvekillerinin alkışları arasında 'Ben bu tezkereye ret vereceğim' diyen Saadet Partisi. Geldiler bir araya, neye itiraz ediyorlar? Diyoruz ki 'Bizim mavi vatanı müdafa etmemiz lazım, destek olun bize. Ak Parti düşmanlığınızı memlekete düşmanlığına çevirmeyin, yapmayın. Bugüne kadar milletin yanında durmadınız, aziz milletin hissiyatını paylaşmadınız bari bu meselede destek olun.' Destek olmadılar. Biz ne yapmak istesek karşısında dururlar. Cumhurbaşkanımız mücadele ederken, Ak Parti kadroları mücadele ederken, millet sağlam dururken neredeydi bu ana muhalefet lideri. Siz hiç bunları, tüm bu saydığım hadiseler içerisinde milletin yanında, milletin hissiyatını paylaşırken gördünüz mü?"

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erkan Kandemir salonda

-Salondan detay

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Kandemir'in konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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