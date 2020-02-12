DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'si üzerindeki bir evde meydana geldi. İki çocuk babası Cemil Demircan, eşi S. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Cemil Demircan, eline aldığı tabanca ile eşi S.D.'ye ateş açtı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil Demircan, aynı silahı kendisine doğrutarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemil Demircan ve eşi S. D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Demircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu),

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Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köy yoluna bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 7 saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikleki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinesinin çalışmasından detaylar

-Çığ

-Yoldaki çığları temizleyen iş makinesi

-Genel ve detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen baca yangını panik yarattı. İş yeri çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, bir itfaiye eri yoğurt kabıyla su döktü.

Yangın, bugün Eski Manisa Yolu 100 numarada bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan Hakan A.'ya ait tavukçu dükkanının bacasından çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelmeden önce iş yeri çalışanları bacayı kendi gayretleriyle söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı, kontrollerin yapıldığı sırada bir itfaiye eri bacaya elinde bulunan yoğurt kabıyla su döktü. Olayla ilgili konuşan görgü tanıkları, "Bacadan çok yoğun duman çıkıyordu, çalışanlar kendi gayretleriyle yangını söndürdü, itfaiye geldiğinde alevler sönmüştü, itfaiye görevlisi çatıya çıkarak bacaya su döktü" dedi. İş yeri sahibi Hakan A. ise "Allahtan can kaybı yada büyük bir maddi zarar yok, bir felaket olabilirdi. Bacaya biriken kumlar tutuşmuş, gereğini yaptık, itfaiye ekipleri de yardımcı oldu sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden genel görüntü

İtfaiye erinin yangına yoğurt kabıyla müdahale etmesi

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden gelen atık suyu, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Marmaris Çevrecileri Derneği ise alınmayan önlemler nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Marmaris ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle mavi deniz 1.5 kilometre kahverengiye döndü. Denizin kahverengine dönmesinin yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin kahverengi olduğunu görünce cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada 'Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu' yorumu yaptı.

'MARMARİS'İMİZE YAPILAN İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

Yaşanan kirlilikle ilgili sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, "Senelerdir yaşadığımız üzücü bir olaydır. Ormanların kesilmesi sonrası akarsularla çamur geliyor ve erozyondan dolayı tamamen körfeze akıyor. Yağmur sonrası sahili üç defa turladım ve yerinde inceleme yaptım. Foseptik ana merkez bağlantı künkleri deniz çekilince meydana çıkıyor. Su tekrar yükselince su altında kalıyor. O boru ve künklerdeki pis su denize karışıyor. Foseptik künklerin kapakları dalgalarla yerinden kalkmış durumda. Koku çok kötü yayılıyor. Uzun yıllardır Marmaris Körfezi'nin kirliliği ile ilgili üniversiteden gelen bilim adamları ile incelemeler yapıyoruz. Bu sonuç verilerini yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Nedeni ise yerel yetkililer soruna eğilmekten kaçınıyor. İlçemizde herkes deniz, güneş ve kum üçgeninde turizmden ekmek kazanıyor. Yerel yöneticiler, esnaf ve turizmciler Marmaris'imize yapılan ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Marmaris'ten Dünya'nın İncisi olarak bahsedilir. Bu doğa harikası gittikten sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Derelerden gelen kirli- çamurlu suyun arıtması yapılmalıdır. Kışın plajlarda ortaya çıkan foseptik çukurları yeniden düzenlenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Koyu kahverengiye dönen denizin genel-ayrıntılı görüntüsü

Plajda ortaya çıkan foseptik çukurları ve atık su borularından kirli suların akması genel görüntü

Marmaris Çevrecileri Derneği(MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

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Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün tatil edildi

VAN'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Van-Başkale Karayolu'ndaki Güzeldere ve Kurubaş Geçitleri ile Çaldıran-Doğubeyazıt Karayolları akşam saat 21.00 itariyle trafiğe kapatıldı.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi. Yüzlerce mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir." denildi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'da görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kara gömülen araçlar

-Kar altında yürüyenler

-Araçların yanındaki karları temizleyen vatandaşlar

-Detaylar