DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Temasları kapsamında Bingöl Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Sektör Toplantısı'na katılan Bakan Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu gece itibarıyla bakanlığın sitesinden 74 firmayı ifşa edeceklerini belirten Pakdemirli, "İfşalar konusunda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye'de, dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyor" dedi.

'FINDIKTAN 1,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üretiminin ülke ekonomisine yaptığı katkılara da değinerek, geçen sezonda 1,5 milyar TL katkı sağladığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi, son 2 yıldır fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor. Üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi 16- 17 TL'den fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,5 TL'den arzu edenlerin kullanımına açıyoruz. Toprak mahsulleri ofisi 1 Mart itibarıyla başlıyor, bunu buradan duyuralım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

================================

450 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki 450 yıllık tarihi Çarşı Camii, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı.

Karacasu'daki Hacı Ali Ağa Camii olarak da bilinen tarihi Çarşı Camii'nde 1.5 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. 450 yıllık olan ve Klasik Osmanlı mimarisine sahip taş döşeme işçiliği ile yapılan Karacasu Çarşı Cami, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı. İç ve dış kısmında daha önce restorasyonlarla üzerleri kapatılan pek çok duvar süslemesi de, yeni çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.

Ayrıca batı cephesindeki çeşme de onarılırken, çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Çökme durumuna gelen çatı ince çalışmalarla kurtarılırken, çöken tavan da yapılan restorasyon çalışmaları ile yerine yerleştirildi. Mevcut duvar motiflerinin dışında kalan, yeni ortaya çıkartılan bu motiflerin örnekleri kalemkarların ince çizimlerinin ardından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi.

İş tamamlama süresi 450 gün olarak belirlenen ancak çeşitli aksaklıklar nedeniyle geciken caminin restorasyonunun, yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

Öte yandan mart ayında Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ Aydın'ın katılımıyla Çarşı Cami için bir açılış töreninin yapılacağı da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Caminin girişinde tarihçesi yazan tanıtım levhasından görüntü

-Çarşı Cami dışından detay görüntüler

-Cami içerisinde Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ'un cemaate vaazından görüntüler

-Cami içerisindeki çeşitli süslemelerden detaylar

-Caminin dışındaki süslemelerden detaylar

-Cami içerisindeki cemaatten detaylar

-Caminin mimari yapısından detaylar

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

=================================

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-İslahiye Çevre yolu

-Konvoyun geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===================================

Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (2)

YUNUS MEHMET'İN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan ve Yakup Ayhan İlişen (2) yaşamını yitirdiği yangında dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz (6) Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yunus Mehmet, durumunun ağır olması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilirken, anne Ayşegül İlişen ile kızı Sehernaz'ın tedavilerine Hendek Devlet Hastanesi'nde devam edildi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Mehmet'e, babası Soner İlişen ve yakınları eşlik etti. Yunus Mehmet'in yanık ünitesinde tedaviye alınmasının ardından Soner İlişen ve yakınları yanık ünitesi kapısında bekledi. Güçlükle ayakta duran baba İlişen'i, yakınları sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Baba Soner İlişen'in görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

========================================

Yamaç paraşütü yapmak için çıktığı dağda mahsur kaldı

KAYSERİ'de, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmanan Alim Çitak, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşu gerçekleştiremeyince dağda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, dağcıyı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alim Çitak, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmandı ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşunu gerçekleştiremedi. 112'yi arayan Çitak, yamaç paraşütü yapmak için dağa çıktığını, gerçekleştiremeyince iniş de yapamadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Talas Belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD, dağda mahsur kalan Alim Çitak ile iletişime geçerek, yerini belirledi. Ardından Talas Belediyesi'ne ait kepçe ile AFAD'ın amfibik aracı Ali Dağı'na çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Çitak, Talas Belediyesi'ne ait kepçeyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Çitak ardından iş makinesiyle Ali Dağı'ndan indirildi. Sağlık durumu iyi olan Çitak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===========================================

Fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i polis 4 kişi tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında 11 Şubat Salı günü Muğla, Kocaeli ve Aydın'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonla birlikte 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. 'insan ticareti ve fuhşa aracılık etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

=========================================

Sezen'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B.'nin (46) yargılanmasına devam edildi. Aile avukatının reddi hakim talebi, mahkemece reddedildi.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sezen'in hayatını kaybetmesine neden olan Vehbi B., İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi B.'nin yanı sıra Sezen'in annesi Kevser Zambak, babası Metin Zambak, kardeşi Damla Zambak ile tarafların avukatları katıldı. Ailenin avukatı Turan Aras, mahkeme dosyasında eksikler olduğunu belirtip yeniden incelenmesini talep etti. Mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunan Aras, "Bu olayda Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu davanın da dosyasını bekliyoruz. Ayrıca mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden reddi hakim talebimiz var" dedi. Sezen'in kardeşi Damla Zambak da çok büyük bir acı yaşadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın savunma için istediği ek süre talebini kabul edip, reddi hakim talebini ise reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

======================================

Nişanlısını öldüren Ceyda Malay: O artık bize zarar veremeyecek

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak Ceyda Malay (26), ilk kez hakim karşısına çıktı. Malay ifadesinde, "Beni yine dövmeye başladı. Bende odada bulunan tüfeği alarak evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi. Mahkeme, Malay'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ceyda Malay, Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, Malay'ın yakınları, Evinç'in yakınları ve ailenin avukatı katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ceyda Malay, Evinç'in kendisini ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, Evinç tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Lise dönemimden beri tehditleri devam ediyordu. Sonrasında cezaevine girdi. Ben de kendi isteğimle 2014 yılında başka birisiyle evlendim. O sırada büyük ihtimal cezaevindeydi, çünkü çevrede yoktu. Ama ondan sonra tanımadığım insanlarla bana mesajlar göndermeye başladı. Sonrasında mahalleden ortak tanıdığımız insanlarla 'Boşuna evlenmesin, çıkınca onu öldüreceğim. Onu ben seviyorum' diye tehditler gönderdi. Son 3- 4 aydır anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığım eşime 2016 yılında boşanma davası açarak ayrıldım. O dönem Gökhan'da cezaevinden çıkmış ya da buraya gelmiş, tam olarak bilmiyorum. Ben de Burhaniye'deki iş yerimden çıktıktan sonra Akçay'da işlettiği büfeye akşamları babama yardıma gidiyordum. Hatta birkaç defa arabamı takip edip üzerine bira şişeleri bıraktı. Sonradan 'ben bıraktım' diye işaret etti. Sonrasında birkaç defa önümü kesti. 'Eninde sonunda seni kaçıracağım' diye söylemleri oldu."

MALAY: TÜFEĞİN DOLU OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM

İlerleyen günlerde Evinç'in kendisini ailesiyle tehdit etmeye devam edip, yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün ise evde bulunan ilaçları içerek intihar ettiğini anlattı. Gökhan Evinç'in kendisini tehdit edip, polise verdiği ifadesini değiştirttiğini söyleyen Malay, "'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek polise onun yüzünden intihar ettiğimi söyletmedi. Ertesi gün ailem olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu düşünerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annemde mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Sonrasında beni yine dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alıp, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi.

Ceyda Malay'ın ifadesinin ardından Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

'CEYDA MALAY, KENDİNİ SAVUNMUŞTUR'

Ceyda Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ceyda Malay maruz kaldığı darp, tehdit gibi yaşadığı kötü olaylara karşılık, yaşamını savunmak için davanın konusu olan eylemi gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki Ceyda Malay'ın bu olayı gerçekleştirmesine sebep olan şahıs, daha önce birkaç cinayetten sabıkası olan, sicili temiz olmayan, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişidir. Dolayısıyla şiddet eğilimli olan bu kişinin, Ceyda Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle kendi hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ettik."

'ADALETİN YERİNE GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Ceyda Malay'ın annesi Canan Seyhan, mahkemenin ertelendiğini, bir dahaki duruşmadan güzel bir karar çıkması yönünde umutlu olduklarını belirterek, "Adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Kızım bunu bilerek isteyerek yapmadı" diye konuştu.

Malay'ın kız kardeşi Ceren Malay, kardeşinin yolda gördüğü bir canlıya bile aylarca aç kalmasın diye evinde baktığını söyleyerek, "Kardeşimin serbest kalmasını istiyordum. Kardeşim şiddet ve tehdit görmeseydi kimseyi öldüremezdi. Benim kardeşim yolda gördüğü tavuğu bile alıp beslerdi. Kardeşim insana değil, tavuğa bile kıyamayan bir insandı" dedi.

KÖRFEZ BAĞIMSIZ KADIN DAYANIŞMASI: HEPİMİZ SUÇLUYUZ

Mahkeme boyunca Ceyda Malay'ı yalnız bırakmayan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması grubu üyesi kadınlar, mahkeme çıkışında basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Süheyla Doğan, şunları söyledi:

"Edremit'in Darsofa Mahalllesi'nde bir süredir bir trajedi yaşanmaktaydı. Kimse görmedi. Kimse görmek istemedi. Kimse sahip çıkmadı. Herkes suçlu. Hepimiz suçluyuz. Ceyda'yı anne ve babasını da öldürmekle tehdit eden Gökhan Evinç'in tehditleri üzerine Ceyda, Gökhan Evinç'i karakola şikayet etti. Karakoldan da sonuç alamayan Ceyda, Gökhan'ın tehditleri nedeniyle yüzük takmak zorunda kaldı. Gökhan tarafından elinden telefonu alınan, sokağa çıkması, arkadaşlarıyla konuşması yasaklanan Ceyda'nın hayatı zindan oldu. Kapana kısıldı. İşine gidemedi. Basında yer alan haberlere ve Ceyda'nın yakınlarının beyanlarına göre, Gökhan Evinç'in cinayet gibi bir sürü sabıkası var. Gökhan Evinç gibiler ortalıkta dolaştıkça, sistem tarafından beslendikçe, kadına yönelik şiddet ve tehditler karşısında kolluk kuvvetleri gereken tedbirleri almadıkça daha kaç Ceyda'nın yaşamı kararacak? Ceyda'ya da sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi, kendi ve yakınlarının hayatını savundu. Ceyda meşru müdafaada bulundu. Balıkesir Valiliği'ni ve yerel yönetimleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak ve kadın örgütleri ile iş birliği içinde somut projeler uygulamak, her ilçede kadın danışma merkezleri açmak ve şiddet mağduru kadınlara sahip çıkmak, onları korumak ve kollamak üzere göreve çağırıyoruz. Ceyda'nın davasını takip ediyoruz, Ceyda'ya özgürlük istiyoruz. Yaşamını savunmak zorunda kalan kadınlar değil, Kadın katilleri cezalandırılsın."

CEYDA'NIN GÜNLÜK NOTLARI: ŞİDDET KÖTÜ, HEM DE ÇOK KÖTÜ

Gökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay, evinde ortaya çıkan yazdığı günlükte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Yaşamakla hayatta kalmanın arasında nefes alıp veriyorum sadece. Vücudumun her gün başka bir yerinde morluk ve şişlikler ile boğuşuyorum. Şiddet kötü. Hem de çok kötü. Hayatımda gördüğüm en dengesiz insan o. Gökhan! Bugün önce yüzüme tokat atıp ayaklarımı tekmeleyip sonra da bu yaptıkları için buz arayan dövüp dövüp ağlamama bile izin vermeyen insan. Kader'lerle buluştuk bugün. Hayatımda sayılı gördüğüm insan bile bugün bana 'senin için çok üzülüyorum' dedi. Bunlar çok canımı yakıyor. Artık. Hayatımı bu dengesiz insanla nasıl devam ettireceğim hiçbir fikrim yok. Keşke her şeyimde arkamda duran bir babam ve bir abim olsaydı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Burhaniye Adliyesinden genel ve detay görüntüler

-Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması grubunun adliye önündeki protestoları ve basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

-Avukat Gizem Berceste Olgun açıklaması

-Canan Seyhan röp

-Ceren Seyhan röp

-Günlükten detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),