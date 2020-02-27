DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (2)

4 YOLCU, KIYI EMNİYETİ BOTU İLE ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden saat 12.00'de Gelibolu'ya hareket eden ve lodosun etkisiyle sürüklenip, karaya oturan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kıyı Emniyeti-9' adlı hızlı tahlisiye botuyla 4 yolcu, saat 16.30 sıralarında mürettebatın da yardımı ile kurtarıldı. Yolcular, Lapseki balıkçı barınağına götürülerek, rıhtıma çıkarıldı. 4 yolcu, jandarma aracına bindirilerek, kimlik bilgileri alınmak ve ihtiyaçları giderilmek üzere karakola götürüldü.

Yolculardan Barbaros Palavur, "Gelibolu'ya gitmek için feribota binmiştik. Hareket ettikten kısa süre sonra lodos etkisiyle sürüklenip karaya oturdu. İskeleden çok uzaklaşmadığımız için herhangi bir panik yaşanmadı. 4,5 saat boyunca kamarada oturup, bir şeyler yiyip, içtik" dedi.

Öte yandan yetkililer, 4 yolcunun hızlı tahlisiye botuna kendi isteğiyle bindiğini, çoğu sürücü olan feribottakilerin yine kendi isteğiyle kaldıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

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Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı (2)

DOLU DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

-Araçların üzerine düşen dolu

-Yağışya saçak altına sığınanlar

-Şemsiyeyle yürüyenler

-Çöken dış cephe mantolaması

-Bina dış genel gör.

-Yere düşen parçalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekipler

- Aksu çayı

- Beşar Şireki'nin cesedi

- Cesedin askerler tarafından taşınması

- Arama çalışmalarından detay

- Suriyelilerin yakınlarının ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

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Fatma ve Habibe'nin davasında savcı 2 kez müebbet hapis cezası istedi

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde hapishaneden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik (44) ile eski baldızı Fatma Akta'yı (39) öldüren Göksel Sağlam'ın (47) yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Göksel Sağlam'ın 'kasten adam öldürme' suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Menemen'de bulunan açık cezaevinden 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, boşadığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı tabancayla vurarak öldürdü. Sağlam'ın, olaydan önce çocuklarını evden bakkala göndererek uzaklaştırdığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan ancak yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'HABİBE'NİN İZMİR'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmasına sanık Göksel Sağlam ve taraf avukatlarının yanı sıra Habibe Çevik'in kardeşi Ahmet Çevik ve Fatma Akta'nın kızı Figen Akta (22) ve kadın örgütlerinin üyeleri katıldı. Duruşmada, sanık Göksel Sağlam'ın olay öncesi çocuklarını bakkala göndererek evden uzaklaştırdığı öğrenilen Göksel Sağlam, "Ben olay günü Habibe'yi tehdit etmedim. Sadece tartışma yaşandı. Ben Habibe'nin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. Tesadüfen çocuklar aradı. Habibe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi" dedi.

Sanığın ifadesinin ardından esasa yönelik mütalaasını açıklayan savcı, "Sanık eve girerek bitişik atış mesafesinden maktul Habibe Çevik'in başına ateş etmiş, daha sonra tabancayı onu engellemeye çalışan anne Hatice Çevik'in boynuna dayamıştır. Sağlam ardından kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'ya uzak atış mesafesinden iki kez ateş etmiş ve daha sonra Habibe Çevik'e bir el daha ateş etmiştir. Sanığın tasarlayarak hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığına kanaat getirildi ve cezasından indirim yapılacak herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirildi. Olay sırasında Hatice Çevik'e (80) karşı silahla tehdit eyleminin gerçekleştiği ve olay esnasında kullanılan tabancanın da ruhsatsız olduğu belirlendi "diyerek Sağlam'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca Sağlam'ın 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluk halinin devamına karar verilmesini mütalaasında belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına esasa yönelik savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

'TASARLAMAK DEĞİL DE NEDİR?'

Fatma Akta'nın kızı Figen Akta ise duruşma sonrasında, "Bütün her şey birbirini tutuyor. Olaylar doğru, ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmedi. Tasarlayarak olduğuna karar verilmemesine de şaşırdım. Katil zaten cezaevinde kalıyordu, teyzem İzmir'e geldiği sıra öğreniyor. Daha sonra izin alıyor cezaevinden. Kafasında kurmuş, eve silahla geliyor. Teyzemin eve geldiğini öğrenip, gelip, vuruyor. Bu tasarlamak değil de nedir?" diye konuştu.

Duruşma öncesinde, davanın takipçisi olan İzmir Kadın Meclisi ve Çiğli Kadın Platformu üyeleri Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Çiğli Kadın Platformu'ndan Deniz Uslu, "Davanın ilk gününden beri Sağlam'ın bu cinayeti planlayarak öldürdüğünü ancak iddianamenin bu yönde hazırlanmadığını, Fatma'nın boşanmak üzere olduğu Adem Akta'nın da cinayete yardım ettiğini haykırıyoruz. Şiddetsiz, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasından görüntüler

Figen Akta'dan görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Pitbull cinsi iki köpeğin ağaçta bağlı Rus finosuna saldırısı kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 'pitbull' cinsi iki köpeğin, bir ağaca bağlı olan 'Rus finosu' cinsi köpeğe saldırma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

'Paşa' isimli Rus finosu cinsi bir köpek, sahibi tarafından, geçen 25 Şubat'ta saat 10.30 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi, Yıldız Sokak'taki işyerinin önündeki bir ağaca bağlandı. Bir süre sonra ise, sahiplerinin elindeki zincirden kurtulan 'pitbull' cinsi iki köpek, ağaçta bağlı bulunan 'Paşa' isimli köpeğe saldırdı. Çevredekiler, ağaçta bağlı köpeği iki pitbulldan güçlükle kurtardı. Uğradığı saldırı nedeniyle karnında yaralılar oluşan Rus finosu, tedavisi için veterinere götürüldü. Yaşanan o anların yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, iki pitbull köpeğin ağaçta bağlı köpeğe saldırmaları ve çevredekilerin müdahaleleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay anı güevinlik kamerası

Haber: Cemil SEVAL - Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı (3)

İRANLI ŞOFÖRLERİN GÖZETİMİ SONLANDIRILDI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İranlı 16 TIR şoförünün tetkiklerinin temiz çıkması üzerine gözetimin sonlandırıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Bektaş, "Dün akşamdan buyana gözlem altında tuttuğumuz İran'dan gelen 16 TIR şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüsüne rastlanmaması nedeniyle gözetim sonlandırılmış, şahısların serbest bırakılmasına karar verilmiştir" dedi.

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Lodos, Bodrum'da hayatı felç etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

Bodrum'da bu sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Liman Başkanlığı, balıkçılar ile yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kumbahçe Plajı'ndaki dev dalgalardan görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,