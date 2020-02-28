DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Bitlis'e şehit ateşi düştü (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi. Şehit Güven için ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe kaymakamları, kurum amirleri, polis, asker, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Güven'in Türk bayrağına sarılı cenazenin spor solunana getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okunup cenaze namazı kılındı.

KÜRTÇE AĞIT YAKTILAR

Törene katılan şehit Güven'in 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Güven Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen baba Aydın Güven sandalyeye oturtulurken, eşi ve annesi de kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yakınlarının tabuta sarılması nedeniyle güçlükle törenin yapıldığı salondan çıkarılırken, bu sırada gözyaşları sel oldu.

KÖYÜN İKİNCİ ŞEHİDİ

Buradaki törenin ardından şehit Kurtulmuş'un cenazesi ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyüne götürülerek, 2018 yılında İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın mezarının hemen yanı başında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Ambulansların gelişi

-Tabutun salona getirilişi

-Saygı duruşu

-Özgeçmişiin okunması

-Cenaze namazı

-Tabutun ambulansa götürülmesi

Haber: Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/GÜROYMAK/BİTLİS,

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Bingöl'e şehit ateşi düştü (2)

ACILI AİLE ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün Bingöl'e getirilen naaşı anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü tarafından gözyaşlarıyla karşıladı.

Suriye rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı. Karlıova ilçesindeki Suçatı köyünde toprağa verilmek üzere Bingöl'e uğurlanan şehit Öğütçü'nün cenazesi askeri uçakla Bingöl Havaalanı'na getirildi. Havaalanında şehit evladının cenazesini karşılayan anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü, gözyaşlarına boğuldu.

Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcayküçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katıldığı karşılama törenin ardından şehit Öğütçü'nün cenazesi yarın toprağa verilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin naşının uçaktan indirilişi

-Şehidin annesinin ağlaması

-Şehidin naaşı cenaze aracına taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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İskenderun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in (25) acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Türk bayrağı asılı şehit evi

-Taziye çadırı için hazırlık yapılması

-Kalabalıktan görüntü

-Askerlerden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Bolu'da şehitler için yürüdüler

BOLU'da, Suriye'de rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için toplanan bir grup, elinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için Bolu'da gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Grup, İzzet Baysal Caddesi'nden kent meydanına yürümek istedi. Gösteri için izin alınmaması nedeniyle polis, grubun yaklaşık 200 metre yürümesine izin verdi. Grup, Türk bayraklarıyla yaptığı yürütüşte 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Bir başka grup ise otomobilleriyle korna çalarak konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar araçların camlarından Türk bayrağı salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sloganlar atılması

-Yürüyüşten görüntüler

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Düzce'de şehitler için dua edildi

DÜZCE'de vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak, şehitler için dua etti.

Düzce'de 50 araçlık konvoy oluşturan vatandaşlar, Düzce Adliyesi ile Anıtpark arasında 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile araç zinciri oluşturdu. Anıtpark'ta bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra şehitler için dua edildi. Gürbüz Keskin olası bir durum karşısında askere gitmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Biz ülkemizin yanında olduğumuzu, bir ve beraber olduğumuzu, askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonu yaptık. Hep birlikte toplanıp, dualar ve İstiklal Marşı okuduk. Bizim acımızdır, ülkenin büyük kaybıdır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsi nur içinde yatsın, milletimizin başı sağ olsun. Bizim burada olan tüm arkadaşlarımızın çoğu vatani görevini yaptı. Şu anda bir gereklilik halinde tekrar askere gitmeye hazırız. Bir savaş ve olası durumda hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konvoydan görüntü

Araçlardan görüntü

Vatandaşların slogan atarken görüntüsü

İstiklal Marşı okunması, dua edilmesi

Gürbüz Keskin'in açıklaması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (4)

İSTANBUL'DAN TRENLE GELDİLER

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trenin gelişi

-Mültecilerin trenden inişi

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

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Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı

KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Aralarında İran, Irak, Fas, Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir benzinlikte bir araya geldi. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, kiraladıkları otobüslerle Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenlerin, İdlib'deki saldırının ardından bir araya geldikleri ve Yunanistan'a gitme kararı aldıkları öğrenildi. Öte yandan, Türkiye'de yakınlarının olduğunu belirten göçmenler, onların da sabah saatlerinde yola çıkacağını belirtti.

Görüntü dökümü:

- Göçmenlerin otobüslerin bulunduğu alana gelmesi

- Göçmenlerin otobüslere eşyalarını yerleştirmesi

- Detaylar

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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TIR şöforü 'koronavirüs' şüphesi ile gözlem altına alındı

AKSARAY'da, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü Adem Onay (27), 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

İran seferinden döndüğü öğrenilen Adem Onay, akşam saatlerinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Onay, ekiplere öksürük ve yüksek ateş şikayeti olduğunu söyledi. Sağlık görevlilerince izole edilmiş araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onay, burada tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı. Onay'dan gerekli tahliller için numunelerin alındığı ve sonuçlarının beklendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastanenin dışından detaylar

-İzole edilmiş odanın dışından detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Bir gündür kayıp olarak aranan genç, otomobilinde ölü bulundu

ADANA'da yakınlarının bir gündür haber alamadığı asansör firmasında çalışan Mustafa Gök (22), otomobilinde yüzü kanlı şekilde ölü bulundu.

Merkez Çukurova ilçesindeki Amerikan Adası'na piknik yapmaya gidenler, saat 20.30 sıralarında 55 AZR 41 plakalı otomobilde yüzü kanlı bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Mustafa Gök olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Acı haberi duyup, olay yerine gelen Gök'ün anne ve babası ile yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınlarının, Gök'ten bir gündür haber alamadığı öğrenilirken, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gök'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gök'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polislerin olay yerindeki çalışması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,