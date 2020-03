DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Filistinli göçmenden can dostlarına hüzünlü veda

EDİRNE'de Yunanistan'a gitmek için bekleyen göçmenler arasındaki Filistinli Ahmet Haciali, (34), beraberinde getirdiği köpeği Sofia ve kedisi Şekip'i, Yunan askerlerinin başta gaz olmak üzere şiddet uygulaması üzerine bırakma kararı aldı. Hacıali, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Tolga Ayyıldız'a kedi ve köpeğini gözyaşları arasında teslim etti.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu Ahmet Hacıali, beraberinde getirdiği köpeği Sofia, kedisi Şekip ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Haciali, Yunan polisinin gaz bombası sıkması ve şiddet uygulaması nedeniyle hayvanların zarar göreceğini belirterek, sosyal medyadan tanıştığı hayvan severlere verme kararı aldı. Pazarkule Sınır Kapısı önüne İstanbul'dan gelen hayvan sever Tolga Akyıldız, kedi ile köpeği teslim alırken, Hacıali duygusal anlar yaşadı.

'AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'

Hayvanlarından ayrılmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ahmet Hacıali, "Ben can dostlarımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm ancak onları tehlikeye atamam. Sınır çok tehlikeli, gaz sıkılıyor ve engellemeler var. Buradan hayvanlarımı geçiremem. Onların hayatını tehlikeye atamam. Bu yüzden onları sosyal medya üzerinden bana ulaşan hayvan sever Tolga Akyıldız'a emanet etme kararı verdim. Ben Yunanistan üzerinden Hollanda'ya gideceğim. Oraya yerleşir yerleşmez en kısa sürede Tolga ile iletişime geçiş can dostlarımı yanıma alacağım. Bu süre 5 ayda olur 7 ayda bilemem ama tek dileğim onlara tekrar kavuşmak" dedi.

Hayvan sever Tolga Akyıldız'da bir fotoğrafçının çektiği fotoğraftan etkilenerek Ahmet Haciali ile irtibata geçtiğini ve dostlarına çok iyi bakacağını söyledi. Konuşmaların ardından Hacıali, gözyaşları içinde can dostları Sofia ile Şekip'i Akyıldız'a teslim etti.

Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu

İZMİT'te, taksiciler, Mehmetçik'e destek olduklarını göstermek için bir araya gelerek, konvoy oluşturdu. Taksilerine siyah kurdele ve Türk bayrağı asan yaklaşık 200 taksici, İzmit sokaklarında dolaşarak sloganlar attı.

İdlib'de görev yapan Mehmetçik'e moral vermek ve destek mesajı göndermek isteyen taksiciler, sosyal medya üzerinden haberleşerek İzmit Doğu Kışla'da pazar alanında toplandı. Pazar alanına gelen yaklaşık 200 taksici, İdlib'de şehit düşen askerler için dualar okudu. Duaların ardından araçlarının üzerine Türk bayrağı ve siyah kurdele asan taksiciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra taksilerine binerek şehir turu attı.

İzmit Ticari Taksiler Platformu Başkanı Emre Dal, amaçlarının Mehmetçiğin yalnız olmadığını ifade etmek olduğunu belirterek, "Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı İzmit Ticari Taksiler Grubu olarak, taksici arkadaşlarımızla birlikte burada toplanıp şehitlerimiz için bir konvoy yapmaya karar verdik. Bununla birlikte Suriye'de şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bizler her zaman vatanımızın emrindeyiz. Bize sadece söylemeleri yeter. Bugün konvoy yapmamızın amacı da Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olduğumuzu ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek. Araçlarımız onlar için her daim hazır bize sadece emir vermeleri hazır. Devletimiz adına nereye gideceksek ne yapacaksak biz her zaman hazırız" dedi.

Sakarya'da şehitler için yürüdüler

SAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerleri anlak için yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'nca İdlib şehitleri için organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra halk katıldı. Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, yaklaşık 110 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alanda Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Hak- İş Sendikası Sakarya Başkanı Mesut Gökdemir, "Sakarya, devleti ve ordusuyla omuz omuza. Son dönemlerde gelen üzücü şehit haberleri milletimizi derin biz üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bizler devletimizle omuz omuzayız" dedi.

Memur- Sen İl Başkanı Murat Mengen ise, "Kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler sebebiyle savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, şu anda bir yandan mazluma kol kanat gererken diğer yandan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Güvenli bir bölge oluşana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Tüm İslam alemi ve cennet ülkemiz için canını ortaya koyup destanlar yazan şehitlerimiz için Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır" dedi.

Dualar edilmesinin ardından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ta üniversite öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

SİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Üniversite öğrencilerinin Mehmetçik'e anlamlı desteğini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için dualar eşliğinde lokma döktürdü. Belediye ana hizmet binası önünde dökülen lokmalar, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ile Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde görevli İmam Ali Yılmazoğlu tarafından şehitler için dualar okundu. Edilen duaların ardından döktürülen 5 bin kişilik lokma, anma etkinliğine katılanlara ve çevredeki esnafa dağıtıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diiyorum" dedi.

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BURSA'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10'ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu'na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar girişimi polis ve itfaiye ekiplerince engellendi

ÇANAKKALE'de oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda intihar girişiminde bulunan Savaş G. polis ve itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

İntihar girişimi saat 18.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Velibey Sokak'ta bulunan Ege Apartmanı A blokta meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan Savaş G., evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu. Bağrışları duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkon demirlerine çıkan Savaş G., bir yakını tarafından bacaklarından tutularak atlaması engelledi. Yaşanan arbede sırasında çevredeki vatandaşların yürekleri ağızlara geldi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan polis ekiplerinin müdahalesiyle Savaş G., son anda kurtarıldı. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği Savaş G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için 2017 yılında evde bakım parası bağlanan Rukiye Çelik'ten bugüne kadar ödenen 33 bin 238 lira haksız yere verildiği gerekçesiyle faiziyle geri istendi. Rukiye Çelik, "Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

'EMEKLİ MAAŞI ÇOK ZAMAN YETMİYOR'

Rukiye Çelik, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle felçli olarak hayatını sürdürdüğünü, eşinin ise 1998 yılında öldüğünü söyledi. Eşinden kalan emekli maaşıyla oğluna bakmaya çalıştığını ancak bu paranın yetmediğini anlatan anne Çelik, "Hastaneye gidiyoruz, çeşitli ilaçları ve malzemeler lazım oluyor, emekli maaşı çok zaman yetmiyor. 2016 yılında Antalya'ya hastaneye gittiğimizde doktor, oğlum için bakım parasının bağlanabileceğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Bir süre sonra eve görevliler geldi. Notlar aldılar ve gittiler. Ondan sonra 2017 yılının Nisan ayında aylık 200 lira bakım ücreti bağlandı" dedi.

'BENİM OĞLUM BU HALDEYKEN NASIL ÇİFTÇİLİK YAPAYIM'

O zamandan bu tarafa bakım parası aldığını söyleyen Rukiye Çelik, "Geçen günlerde kontrole gelen görevliler, bana 'Abla sen çiftçilik ve hayvancılık yapıyormuşsun. Sen narenciyecilik yapıyormuşsun, o nedenle ücretin kesilecek' dediler. Benim oğlum bu haldeyken nasıl çiftçilik yapayım, narenciyecilik yapayım. Burası köy yeri evimin önünde bir inek bağlı. Onu da hayvancılık yapıyormuşsun dediler" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU DA ALIR GİDER HAPİSTE YATARIM'

İstenen parayı ödeme gücünün olmadığını anlatan Rukiye Çelik, şöyle dedi:

"Buraya gelen görevlilerden biri, 'Teyze bu parayı ödemezseniz hapise kadar yolu var bunun' deyince ben de 'Varsa var. Çocuğumu da alır gider hapiste yatarım. Benim çocuğuma benden başka kimse bakamaz edemez, yerinden bile kaldıramazlar onu. Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım' dedim."

'GEREKEN EN KISA ZAMANDA YAPILACAKTIR'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin maaş almasının önünde bir engel varsa ve ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

