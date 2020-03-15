DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Afşin Kaymakamlığı Ortaklı Mahallesinde tedbir amaçlı 15 evi su baskınlarına karşı boşalttı.

Elbistan'da dün etkili olan yağmurla birlikte dağlardaki karlar da eridi. Eriyen karların karıştığı Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçmek için Çiçek, Tepebaşı, Esentepe ve Karaelbistan mahallerinde iş makineleriyle Söğütlü Çayı'ndaki setleri kaldırıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizledi. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çayın kenarına şerit çekti.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI, ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI, 15 EV BOŞALTILDI

Söğütlü Çayı'nın Battal Köprüsü Mevkiinde karıştığı Ceyhan Nehri'nin de debisi yükseldi. Yağan yağmur ve eriyen karların da etkisiyle Ceyhan Nehri taştı ve Afşin'in Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Nehrinin debisini düşürmek için Kandil Barajı'nın kapakları açıldı. Nehrin debisi düşerken tedbir amaçlı 15 ev sel baskınlarına karşı boşalttı. Vatandaşlar geceyi geçirmek için akrabalarının evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Söğütlü Çayı'ndan detay

Çayda çalışan iş makinesi

Sular altında kalan araziler

Arazisi sular altında kalan vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

=======================

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahallerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Cerrah Mahallesinden Çeltikçi'ye seyir halinde olan Yusuf Durmaz (26) yönetimindeki 16 KOG 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Sinem Akman (25), Beydanaz Yüce (9) ile İbrahim İlkay Kızılkaya (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Olay yeri detay

-Jandarma ve itfaiye ekipleri detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybedip gölete düştü. Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Halil İbrahim A.'nın ihbarı üzerine olay yerine olay yerine jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek'in cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fotoğraflar

Haber: Tolga YANIK/ KONYA,

============================

Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (42), gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu darp etti. Olay sonrası lokalden ayrılan Şahin O., bir sür sonra tabanca ile olay yerine gelerek Burhan Bahar'ı vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17 sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, lokalde oyun oynadıkları sırada, Burhan Bahar, gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu uyardı. Bahar'ın uyarısına Şahin O.'nun tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Bahar, Şahin O.'yu darp etti.

Lokalde bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlanırken, lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra tabanca ile geri döndü. Şahin O.'nun çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden Burhan Bahar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli Şahin O., hızla olay yerinden uzaklaşırken, lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bahar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Burhan Bahar'ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Şahin O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken, Burhan Bahar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=================================

Diyarbakır'da kafede silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kafenin dışına taşan olayda yaralılara müdahale etmek isteyen ambulansın da camları kırıldı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada biri tabancadan çıkan kurşunla olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga kafenin dışında devam ederken yaralılara müdahale etmek isteyen bir ambulansın da camları kırıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaparken, polis olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma

Olayın meydana geldiği kafe

Zırhlı araçlar

Caddedeki kalabalık

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

=======================================

16 yaşındaki genç silahla market soydu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede suç aleti silah ve para ile yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi gelen G.K., bir süre rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

===================================================

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL'lik yakıt ikmali yaptı.

Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi. 15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum'dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

100 METRE YAKININA YANAŞILMIYOR

Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor. Yatın bir başka özelliği ise acil durumlarda savaş uçaklarında bulunduğu gibi oturulan koltukları fırlatması. Korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen yatta güvenlik botu da hazır tutuluyor. Her türlü lüksü barındıran yattın içerisinde bulunan, restoranlar, barlar, eğlence merkezlerinin yanı sıra bir spor salonu ve birde hamam yer alıyor. Ultra lüks motor yatın güvertesinde jakuziler bulunurken, arka bölümünde ise su sporları yapabilecekleri su kaydırakları, kanolar, jetskiler ve dalış malzemeleri yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yattan genel,detay

-Yakıt ikmali yapan tankerler

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

================================

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yan devrilen otomobilde sıkışan 7 aylık hamile Ayşe Keş, itfaiye erleri tarafından kurtardı.

Kaza, Zorlar Mahallesi Seydikemer-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Keş idaresindeki 48 RZ 209 plakalı otomobil ile Mutlu Uğar yönetmindeki 31 KES 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Keş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yan devrildi. Sürücünün hamile eşi Ayşe Keş yan devrilen otomobilde sıkıştı. Diğer otomobildeki sürücü Uğar ile 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken, otomobilde sıkışan Ayşe Keş'e itfaiye ekipleri müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Keş, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), -

=============

İzmir'de kuyumcu soygunu (2)

ŞÜPHELİLER GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA VE SİLAHLA YAKALANDILAR

İzmir'in Balçova ilçesinde kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım ettiği belirlenen B.A. (19), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren teknik ve fiziki takibin ardından Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kuyumcudan gasp ettikleri altınlar ve olayda kullandıkları silah ele geçirildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

====================================