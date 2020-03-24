DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi bünyesindeki ED-BEL şirketinde çalışan 70 işçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine zorla ücretsiz izin dilekçesi imzalatılmak istendiğini ileri sürüp, tepki gösterdi.

CHP'li Edremit Belediyesi bünyesindeki ED-BEL şirketinde çalışan 70 işçi, İşkur önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İşçiler, ED-BEL bünyesindeki otellerin dezenfekte işlemleri yapılarak müşteriye kapatıldığını, kendilerine de şirket yönetimince ücretsiz izin dilekçesi dağıtılarak imzalatılmak istendiğini ileri sürdü. Şirket yöneticilerinin, kendilerine bu süreçte maaşlarının İşkur tarafından ödeneceğini söylemeleri üzerine İşkur'a gelerek bilgi aldıklarını, ancak böyle bir şeyin olmadığını öğrendiklerini belirten işçiler, izin dilekçesini imzalamaları halinde tüm sosyal haklarını kaybedeceklerini ifade etti. Edremit İşkur önünde grup adına açıklama yapan Mustafa Salı, şöyle konuştu:

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde ED-BEL şirketinde çalışmaktayız. Devletimizin bize vermiş olduğu haklardan yararlanmak için bugün şirketimiz bizimle bir toplantı gerçekleştirdi. Ama kanunda böyle bir şey olmamasına rağmen ücretsiz izne çıkarılmak için dilekçe imzalamaya zorlandık. Bizim adımıza İşkur'a başvurulduğunu ve postaneden parayı alacağımızı söylediler. Biz de bu konu hakkında yetkili merci olan İşkur ile görüşmek için buraya geldik. Yetkililer bize kesinlikle böyle bir durum olmadığını, ücretsiz izne çıkarılamayacağımızı, bu şekilde bir imza attığımızda hiçbir hakkımızın olmayacağını söyledi. Mağdur olduk, bu konu hakkında yetkililerden yardım bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Buradaki amacın ücretsiz izne çıkarılıp, bütün sosyal haklarımızın elimizden alınması olduğunu düşünüyoruz."

Edremit Belediye Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ise, şirkete bağlı otellerin koronavirüs kapsamında dezenfekte edilerek kapatıldığını belirterek, olayın işçiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçilerden genel görüntü

-İşçilerden yaşadıkları süreçle ilgili röp.

-Edremit Belediyesi Hizmet Binasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yayımladığı genelgenin ardından Mardin'de zabıta ekipleri araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetlemede, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve toplu taşıma sürücülerini uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetimlerden görüntü

Araçlardan görüntü

Zabıtanın araç içinde denetim yapması

Zabıtanın bilgilendirme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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Anamur Belediyesi, maske üretimine başladı

MERSİN'de Anamur Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı. Maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağı açıklandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç , belediyenin atölyesinde Halk Eğitim Merkezi gönüllülerince üretilen maskelerin yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen özelliklere sahip olduğunu belirterek, ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılacağını açıkladı. Başkan Hidayet Kılınç "Bugünden itibaren belediyemizin öncülüğünde maske üretimine başladık. Ücretsiz bir şekilde halkımıza dağıtacağız inşallah. Esnaflarımıza, ve gerekirse evlerimizi tek tek dolaşıp, maske dağıtımına başlayacağız" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dikişnakış Usta Öğreticisi Elmas Bulut, bu çalışmayı gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, hem atölyede hem de evlerde hızlı bir şekilde çalışarak günlük ortalama bin civarında maske ürettiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadınlar maske dikerken

Genel ve detaylar

Atölye hocası ile röp.

Kadınlarla röp.

Başkan atölyeyi ziyaret ederken

Başkan maske takarken

Başkan ile röp.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında, şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçları genelgesi üzerine zabıta ve trafik ekipleri, Gaziantep'te denetleme yaptı. Kapasite fazlası nedeniyle yolcu yanında oturduğu belirlenince otobüsten indirilen Aysel Geyik, "Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, 81 ilin valiliklerine gönderilen ek genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesi ve yolcuların birbiriyle temasının engellenmesi kararlaştırıldı. Gaziantep'te, genelge kapsamında polis ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda bulunan durakta ekipler, otobüse fazladan binerek, yolculardan birinin yanına oturduğunu görünce Aysel Geyik'i aşağı indirdi. Genelge hakkında bilgi verilen Geyik, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ilaç almak için dışarı çıktığını belirterek, "Kartımı da basmıştım. Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun. Artık bir sonraki otobüse bineceğim" dedi.

'PARA CEZASI YAZILMADI'

Denetlemelerin olduğu bölgeyi inceleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz ise genelge kapsamında çalışmaların devam edeceğini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin otobüs şoförlerini ve yolcuları uyardığını belirten Yılmaz, şu ana kadar para cezası yazılmadığını dile getirdi. Amaçlarının ceza değil vatandaşın sağlığı olduğunu belirten Yılmaz, "Ekiplerimizin çalışmaları burada olduğu gibi kentteki birçok noktada devam ediyor. Burada hem sürücüler hem vatandaşları uyarıyoruz. Amacımız kimseye ceza yazmak değil. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı" diye konuştu.

Otobüs şoförleri ise ekiplerin uyarılarını dikkate aldıklarını ve yayımlanan genelgeye uyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin denetlemeleri

Aysel Geyik'in otobüsten indirilmesi

Aysel Geyik ile röp.

Ekiplerin sürücüleri uyarması

Otübüs içinden görüntüler

-Cafer Yılmaz ile röp.

Otobüs şoförleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, zabıta ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere getirdiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı denetimde, 65 yaşındaki Zeki Bayrak, kendisine yapılan uyarıya, "Dışarıda 1 saat durup evimize gidiyoruz. Ben korkmuyorum. Yeter. Yaşadık yaşayacağımız kadar" diye karşılık verdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yapılan bu sınırlamanın ardından, yasakların başlamasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler de harekete geçti. Ekipler yaptıkları denetimlerle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişileri getirilen kısıtlamalar konusunda bilgilendirdi. Banklarda oturan vatandaşları virüs tehlikesine karşı uyaran ekipler, bankada sıra bekleyenleri ise sosyal mesafenin korunması için birbirlerine çok yakın durmamaları için uyarılarda bulunup, yönlendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak 65 yaş üstü vatandaşları evlerine yönlendirdi. Aynı zamanda evlerine gitmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Tüm bu denetimler sırasında yapılan uyarılara rağmen kalabalığın yoğun olduğu gözlenen Karşıyaka Çarşısı'ndaki, bir şans ve talih oyunu bileti satan kişiye ait olan standın yanındaki ortak kullanılan bir sandalyede oturan 65 yaşındaki Zeki Bayrak'ı zabıta ekipleri, "Oturduğunuz yerler, dokunduğunuz yerler temiz olmayabilir. Sizden evinizde kalmanızı rica ediyoruz. Dışarıda olup, sağa sola dokunduğunuz sürece bu virüsü eve taşıyabilirsiniz" diyerek, uyardı.

Bunun üzerine Bayrak, dışarıda 1 saat durup eve döndüğünü belirtip, "Korkmuyorum. Yeter artık, yaşadık yaşayacağımız kadar. Tedbir alıyorum. Herkesin almasını da isterim. İdare edeceğiz artık. Devletimizin sayesinde atlatacağız. Devletimiz çok uğraşıyor" diye konuştu.

'DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Öte yandan zabıta ekipleri, bankta oturan 58 yaşındaki bir vatandaşı da uyardı. Görevli, "Biz, sizleri düşünüyoruz. Bu şekilde bankta oturmak sizler için tehlikeli olabilir. Oturduğunuz banklar her gün dezenfekte edilmesine rağmen sizden hemen önce gelen bir kişi tarafından kirlenmiş olabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi takalım" dedi. Bunun üzerine, uyarılan vatandaş, "Duyarlılığınız için teşekkür ederim" diyerek, uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Zabıta görevlilerinin yaptığı uyarılardan görüntü

-Zeki Bayrak ile röp.

DHA muhabiri Hande Nayman'ın anonsu

-Karşıyaka'dan genel ve detay görüntüler

Haber : Hande NAYMAN - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde 'koronavirüs' tedbirleri uygulanıyor

RİZE'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmaya başlandı.

Rize Otogarı'ndan hareket eden otobüslerde yeni düzene göre yolcu alımı başladı. Yolcuların memnun olduğu uygulama, otobüs sahiplerini 'zarar' endişesiyle düşündürüyor.

Yolculardan Uğur Çetin , uygulamanın çok yararlı olduğunu İfade ederek "Bizim için iyi oldu kimse ile temas kurmayacağız. Daha güvende hissedeceğiniz kendimizi. Otobüs sahipleri için biraz zor olacak" dedi. Hüseyin Alim ise " Koronavirüs ile karşı karşıyayız, bu oturma şekliyle kendimizi daha güvende hissettik" diye konuştu. Ali Avcı da "Yaşadığımız bu süreçte böyle bir uygulamanın olması gerekiyordu. Uzun bir yolculuk yapacağız, yolcularla aramızda mesafenin olması iyi düşünülmüş" diye konuştu.

Sağlık açısından uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade eden otobüs şoförleri ise 20 yolcuyla maliyeti karşılayamayacaklarını, zarar edeceklerini ifade etti.

Otobüs şoförü Cihan Yamak "Uygulama ile beraber otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Bu yüzden de otobüs sahipleri hareket etmek dahi istemiyor. Şu anda yüzde 10 kapasite ile bile çalışmıyor, otobüsler boş gidip, geliyor. Otobüste zaten üç beş kişi oluyor, onlar da mağdur olmasın diye mecburen gidip geliniyor" dedi.

Hayati Gürdamur ise "Araç sahibi olarak zarar edeceğiz, ancak alınan kararı uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin güzel olduğunu söyleyen Emre Kangel, "20 kişi ile gidip gelindiği zaman bu otobüsün seferinde en az 2 bin lira zararı vardır. Devlet bize yardımcı olsun, mesela mazottan vergi almasın, kapı çıkışları pahalı buralardan ücret alınmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüslerin peronlara girmesi

-Yeni düzene göre oturan yolcular

-Otogara gelen yolcular

-Röportajlar

HABER-KAMERA: Arzu ERBAŞ RİZE

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