DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

KAZAKİSTAN, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 Türk vatandaşı Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34 ve Bulgaristan 42 olmak üzere İstanbul'a gelen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Bolu'ya getirildi. Yurt dışından gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138 kişi getirilmişti. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 328 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurda girenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ülkelerine dönemeyen kişiler Karabük'te misafir edilecek

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahalarına kapanan ülkelerine dönemeyen Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşları otobüslerle Karabük'e getirilerek yurda yerleştirildi.

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek, günlerdir İstanbul Havaalanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının bulunduğu kişiler otobüslerle Karabük'e getirildi. 14 otobüsle Karabük'e getirilen kişiler sağlık kontrolünden geçirildi. İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilen kişilerin bir süre yurtta misafir edileceği öğrenilirken, polis yurdun çevresinde önlem aldı.

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı yapılıyor

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarına yazdıkları 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla insanları evlerine yönlendiriyor. Yaya geçitlerindeki sesli yönlendirmelerde ise, 'Sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezindeki trafik ışıkları üzerinden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya başlandı. Trafik ışıklarının kırmızı olanlarına 'evde kal', yeşil olanlarına ise 'eve git' yazan ekipler, yaya geçitlerindeki sesli komutlara ise 'Sağlığınız için evde kalın' sesini yükledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de araç sürücülerinin yanlarına giderek, "Acil durum oluşmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınını hep birlikte yeneceğiz, lütfen evde kalın." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Büyükşehir ekipleri çalışma

-Işıklar detay

-Sesli komut detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Bolu'da öğretmenler günde 500 adet yüz siperlikli maske üretiyor

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 'yüz siperlikli maske' üretimine başladı. Öğretmenlerin gönüllü olarak başlattığı proje kapsamında günde 500 adet maske üretiliyor.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için gönüllü olarak 'yüz siperlikli maske' üretmeye karar verdi. Bilim Sanat Merkezi'nde bulunan bir odayı atölyeye çeviren öğretmenler, temin ettiği ekipmanlarla günde 500 adet 'yüz siperlikli maske' üretmeye başladı. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferdi Kılıç, "Artık bir dünya sorunu haline gelen virüsle mücadele kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ailesi olarak bizlerde devletimizin milletimizin yanında neler yapabiliriz diye düşüncesi ile hareket ederek Bilim ve Sanat Merkezimizi bir atölyeye dönüştürdük. Bu atölyede özellikle hastanelerimizin ihtiyacı olan 'yüz siperlikli maske' yapmak için gayret ve çaba ile destek veriyoruz. Bu maskeyi yapmak için Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenlerimizle birlikte tamamen gönüllü olarak bu girişim içerisine girdik ve her gün yaklaşık 500 tane maske üretiyoruz. Hastanelerimizin acil ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atölyeden görüntüler

-Maske yapımının anlatılması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Okullara verilen arada çocuklara sosyal medyadan masallar anlatıyor

ZONGULDAK'ta anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adındaki Instagram sayfasından çocuklara masallar anlatıyor.

Zonguldak Merkez Anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen arada sosyal medyadan çocuklar için masallar anlatıyor. Çocukların gelişiminde masalların önemli olduğunu söyleyen Uzun, söz ve müzikleri kendine ait masallarla çocukların hayal dünyasını genişletmeye çalışıyor. Işıl Uzun, 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adıyla Instagramda ki sayfasından masallar anlattığını söyleyerek, "Masallar çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Ben de öğrencilerime ve diğer çocuklara buradan videolar çekip masallar anlatıyorum. Velilerden çok güzel geri dönüşler alıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Işıl Uzun'un çocuklara masalla birlikte süreci anlatması

-Masal anlatımıyla hijyen kurallarını anlatması

-Masal anlatması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Düzce 'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: DÜZCE,

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Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı

BOLU'da bin TL alacaklı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Enes K., polisin ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Enes K., bin TL alacağı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıktı. Parasının verilmemesi durumunda aşağıya atlayacağını söyleyen Enes K.'yi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes K.'yi yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ikna etti. Aşağıya inen Enes K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatıdaki kişiden görüntü

-Aşağıya indirilmesi

-Polis aracına binmesi

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu Mardin'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlere ve binaların saçak altlarına sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu, şehirde hayatı felç etti. Dolu yağışıyla cadde ve sokak beyaza bürünürken, trafikte de aksamalara neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yağmur ve dolu yağışı

Beyaza bürünen cadde ve orta refüjler

Araçların üstünde biriken dolu

Yağmurda koşan vatandaşlar,

Caddelerde biriken su

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN