DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 16

6 saat önce

Balıkesir'de denetimler ve uyarılar artırıldıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araç sürücülerini koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıyor.

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Balıkesir'de denetimler ve uyarılar artırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araç sürücülerini koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ek tedbirleri açıklamasının ardından denetimler artırılırken, Balıkesir'de de giriş ve çıkışlarında kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında başta yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kontroller ve uyarılar yapıldı. Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında da sürücüler salgına karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirildi. Ekipler sürücülere "Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikle kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. 'Bu yolculuk sizin için gerçekten gerekli ve şart bir yolculuk mu?' Kendinize bu soruyu sorun ve yola lütfen buna göre çıkın. Bu kapsamda sosyal mesafeye mümkün mertebe en yüksek değerle dikkat etmenizi istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu hastalık ilk size, sonra yakın çevrenize ve bütün sevdiklerinize bulaşıyor ve maalesef bütün sonuçlar çok hafif atlatılmıyor. Kendinize dikkat etmenizi istiyor ve hayırlı yolculuklar diliyoruzö şeklinde uyarıda bulundu.

Alınan önlemler ve uyarıları yerinde bulduklarını belirten Arif Söğüt, "Tabi dikkat ediyoruz. Uyarılar ve uygulamalar için de görevlilere ve devletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağızö dedi. Uygulamalar sırasında durdurulan araç sürücüsü Doktor Mehmet Ali Bolluk ise, her maskenin işe yaramayacağı ve doğru maske kullanılması konusunda vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, "Kesinlikle yerinde ve güzel uyarılar yapılıyor. Ama maske konusunda vatandaşları doğru maske kullanılmadığını düşünüyorum. Bunların daha iyi anlatılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Panik havasında korkuya da gerek olmadığını düşünüyorumö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin kontrol ve uyarılandan genel ve detay görüntüler

- Araç sürücüleri ve yolcular ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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142 bin eldiven stoklamış

KONYA'da koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri stokladığı ihbarı üzerine adresine baskın düzenlenen şüphelinin evinde 142 bin eldiven bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri satın alıp, daha sonra fahiş fiyatla satmak için stok yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, belirlenen adrese baskın düzenleyerek adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada maskeye rastlanmazken, 142 bin adet eldiven ele geçirildi.

Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakılırken, eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eve yapılan baskın anı

Malzemelerin ele geçirilmesi

Haber-Kamera: KONYA

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Malatya'da dolu yağdı

Malatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.

Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kentin yüksekten görüntü

Dolu yağışı

Araçların üstüne yağan dolu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki (Jandarma Arama Kurtarma) JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için başlatılan arama çalışmaları bugünkü 12'nci gününde de devam etti. Ekipler, Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı aramaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından getirilen 2 robot kamerasıyla gerçekleştirilirken, su yüzeyinde de JAK timleri çalışma yaptı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanmadı.

BABA JAK TİMLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, sabah saatlerinden itibaren çalışmaları izleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 84'üncü gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Rize ve Elazığ'dan gelen su altı arama kurtarma polisleri ise göl yüzeyi ile kıyısında arama yaptı. Gün boyu süren arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Munzur Nehri

Munzur Nehrinde bot ile JAK timlerinin yaptığı arama

Baba Emin Güneş aramaları takip ederken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi

VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.

Dünyayı sarsan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, oluşturulan vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Van'ın merkez Edremit ilçesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultsunda vefa grubunda görevli bir grup asker, yaşlıların evlerini ziyaret ederek, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan Çerkez Tarhan'ın (73) ise yakacak sıkıntısı giderildi. Askerler, kırdıkları odunları taşımayı da ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

VAN,

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Marmaris sahilleri ve sokakları güzel havaya rağmen boş kaldı (2)

POLİS EKİPLERİNDEN DENETİM

Marmaris'te polis ekipleri, sahil yürüyüş yolu ile plajları denetledi. Yürüyüş veya spor yapan, bisiklet süren çok az sayıda vatandaş uyarılarak uzaklaştırıldı. Saat 14.00'de başlatılan denetimlerde vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın sınırlandırma genelgesi anlatıldı. Sahil yolundan çıkmak istemeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Ayrıca belediye ekipleri, araçlarla sokaklarda dolaşarak megafonla 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaması, herkesin ihtiyaç harici dışarı çıkmamasını duyurdu. Tekvando sporu eğitmeni ve bal üreticisi İlker Coşkun, "Hükümetimiz sahile girmeyin diye bir karar aldıysa, bunu çok iyi karşılıyorum. Tüm halkımıza kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok ciddi bir konu" dedi. Bir turizm acentesinde rehberlik yapan Bahar Özgüvenç ise, "Temiz hava almak için sahildeydik, biraz bana yanlış geldi ama kural ne ise ona uyuyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uyarı yapan yunus motosiklet polisi genel-ayrıntılı görüntü

Tekvando sporu eğitmeni ve balcı İlker Coşkun ile röportaj

Belediye aracında megafonla dışarı çıkma uyarısı genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Koronavirüs, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:20 Kaynak: DHA

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