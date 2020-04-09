DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek , (20) yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum 'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Berfin Özek'in davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dilekçe vererek eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. "Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" diyerek dilekçe verdiği ileri sürülen Özek'in bu sürede duruşmasını takip eden avukatlarını da azletti.

KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Berfin Özek'i dava sürecinden büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu da yaptığı yazılı açıklama ile Özek ile ilgili herhangi bir çalışmada yer almayacaklarını duyurdu. Açıklamada şöyle dendi:

"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği vermiş birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağız."

AVUKAT: OZAN SERBEST KALABİLİR

Berfin Özek'i azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise gelişme üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Berfin Özek, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş, Ozan Çeltik'i affettiğini ve bu konu ile ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 'Onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum o da benimle evlenmek istiyor' diye bilgilendirmiş. Bizleri de azletmiş. Bu durumda Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Bu konuda bizim düşüncemiz böyle bir dilekçe vermemesiydi. Ama kendisi affettiğini ve evlenmek istediğini söyleyerek dilekçesini vermiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avukat Nevzat Ercan'ın açıklaması

Arşiv detay görüntülerle

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Alanya'da koronavirüslü hasta taburcu oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel hastaneye koronavirüs teşhisiyle gelen Sevim Altınok (37), tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Alanya'da Sevim Altınok, yaklaşık 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Altınok'un, Covid-19 testi pozitif çıktı. Altınok, iki aylık tedavisi sonucu bugün yapılan son testinin negatif çıkmasıyla taburcu edildi. Tedavisi sona eren Altınok, tedbir amaçlı 14 gün evinde karantinada kalacak.

Altınok, "2 aydır çok kötüydüm. Öksürük ve ateşle hastaneye geldim. Daha sonra testlerim pozitif çıktı. Korona tedavisine başlandı. Karantina altındaydım. Odama kimse alınmadı. Şimdi çok şükür çok iyiyim. Allah herkesten razı olsun" dedi.

TEDAVİSİ EVDE TAMAMLANACAK

Hastanın tedavisiyle ilgilenen Dr. Osman Zenginbaş, Sevim Altınok'un tedavisi tamamlansa da evinde 14 gün karantina sürecinin devam edeceğini söyledi. Dr. Zenginbaş, "Sevim hanımı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. 14 gün daha evden çıkmayacak. Özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarla temas etmeyecek. Sevim hanımı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tedavisi tamamlanan hasta ve doktorun taburcu olmadan önce hastalık sürecini anlatması

HABER -KAMERA: Engin ANAK/ ALANYA,

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Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan emekli öğretmen Şenruh Acar (66), bu dönemi evinin balkonunda, giriş yolunda ve çevresinde rengarenk çiçek yetiştirerek değerlendiriyor. Acar, stresin en iyi ilacının çiçekler olduğunu söyledi.

39 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan Şenruh Acar, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilere dışarı çıkma yasağı getirilince kendini çiçek yetiştirmeye verdi. Kahvaltının ardından elinde makası, çapası, su tası ile 2-3 saat çiçekleriyle uğraşan Acar'ın, 92 saksı çiçeği var. Begonya türleri, aslanağzı, glanschow, sardunya, kedi tırnağı, değişik kaktüsler, gül türleri, salon çiçekleri, mercan, sarmaşıklar, semiz otu çiçekleri, yurt dışından getirdiği değişik çiçekleri olan Şenruh Acar, bulduğu her saksıya bir çiçek dikiyor. Acar, küçük tarlasında kışın bile patlıcan yetiştiriyor.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Şenruh Acar, bu stresli günlerin en iyi ilacının çiçeklerle ilgilenmek olduğunu belirterek, "Herkese tavsiye diyorum. Bir saksı çiçeğiniz bile olsa onunla ilgilenseniz, inanın sağlığınız çok daha iyi olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiçeklerden değişik görüntüler

çiçeklere bakım yaparken

Budama, sulama, çapalama ve

Röportaj

ANTALYA

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Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren karar

ESKİŞEHİR'de Serhat Soysalan'ın (37), 4 yıl önce 0.76 promil alkollü araç kullandığı iddiasıyla ehliyetine el konuldu. Aynı gece hastaneden kan testi yaptırarak alkolsüz olduğuna dair raporla Sulh Ceza Hakimliği'ne 2 kez itirazda bulunan Soysalan, ret kararı üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çıkan kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiği belirlenen Soysalan dosyası yeniden Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Eskişehir'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Serhat Soysalan, 2016 yılı Ekim ayında gece vardiyasından çıktıktan sonra Bursa yolu 12'nci kilometre yapılan yol uygulamasında durduruldu. Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 0.76 promil alkollü olarak araç kullandığının tespit edilen Soysalan'a 844 lira idari para cezası verilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Serhat Soysalan, alkol kullanmadığını ve alkol test cihazının kalibrasyonun hatalı olduğunu öne sürerek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 'nden kan testi yaptırıp alkolsüz olduğuna dair raporla Sulh Ceza Hakimliği'ne 2 kez itirazda bulundu. Ancak her iki mahkemede gerekçesiz olarak itirazı kabul etmedi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Fabrika işçisi Soysalan, avukatı aracılığıyla 2017 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak itirazların gerekçesiz olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etti. Dosyayı gündemine alan Anayasa Mahkemesi Soysalan'ı haklı bularak, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazete de yayınlanan kararda 'adil yargılama hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği, ihlal kararının sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdiği' belirtildi.

6 AY ARACIMA BİNEMEDİM

Alkol kullanmadığı halde ehliyetine 6 ay el konulduğunu ve bu süre içerisinde araç kullanamadığını ifade eden Soysalan, mağdur olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Olay günü fabrikadan mesai çıkışı trafik uygulamasına tabi tutuldum. Bana alkol testi yapıldı. Memur arkadaşlara alkollü olmadığımı dile getirdim ama onlar beni dinlemedi. Yapılan testte alkollü olduğum ortaya çıktı. Doğal olarak ben bunu kabul etmedim. Çünkü alkolsüz olduğumu biliyordum. Sanırım alkolmetreleri bozuktu. Zaten avukatımın yaptığı araştırmalarda da alkolmetrenin bozuk olduğuna dair elimizde deliller var. Olaydan sonra ben hastaneye gittim, kan testi yaptırdım. Orada alkollü olmadığım ortaya çıktı ve bunu yargıya taşımak istedim. Burada iki defa yerel mahkemeye başvurdu avukatım. Kararın olumsuz olması üzerine olayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Ehliyetim 6 ay süre ile alındı ve 844 lira para cezası yazıldı. Aracım bağlandı, 6 ay süresince aracıma binemedim. işe gidip gelemedim, çocuğumu okula götürüp, getiremedim. Bunlar benim için maddi yönden sıkıntı olduö

'BU DAVA EMSAL NİTELİĞİNDE'

Serhat Soysalan'ın avukatı Çiğdem Daş da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Bu gibi mağduriyet yaşayanların mahkemelere başvurması gerektiğini anlatan Av. Daş, "Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi de 3 yıl sonra istediğimiz kararı neticelendirdi ve müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Dosya Anayasa Mahkemesi'nden Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelecek. Yeniden bir yargılama yapılacak. Yargılamada muhtemelen müvekkilimin lehine bir karar verilecek. Adli ve idari para cezası kaldırılarak, sonuçlanacak. Bu dava emsal niteliğinde, bu yüzden bu mağduriyeti yaşayan herkesin bunu öğrenip, dile getirip başvurularını yapması gerektiği kanaatindeyimö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat ve müvekkili evrak inceleme

Serhat Soysalan ile röp

-Anayasa Mahkemesi kararı

-Avukat Çiğdem Daş ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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71 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Bektaş Çakmak (71), 8 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde yaşayan Bektaş Çakmak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan yaşlı adamın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 8 gün süren tedavisinin ardından tekrar testi negatif çıkan Çakmak taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Bektaş Çakmak, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.