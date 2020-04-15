DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Derik ilçesindeki karantina altında bulunan kırsal Kovalı Mahallesi'ne bağlı Tepecik mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedaviye alınan Çınar, bugün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Hastanede alınan Çınar'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Tepecik mezrasında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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