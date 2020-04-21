DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Maskeli hırsızlar koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, maske takarak evlerine girdikleri yabancı uyruklu kişileri darp ederek, 6 bin TL para ile 6 adet cep telefonlarını gasp eden 5 kişi yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Gebze'de, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve zorla giren yüzlerinde maske bulunan kişiler, darp ettikleri kişilerin üzerlerinde bulunan 6 bin TL para ile 6 adet cep telefonunu gasp etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu 6 suç kaydı bulunan A.Ş., 1 adet suç kaydı bulunan S.A. ile yabancı uyruklu A.D., H.A. ve G.M. yakalandı. Olayda kullandıkları bir adet silah ile gasp ettikleri 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetler giydirilerek adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Koruyucu kıyafetler giydirilen kişilerin adliyeye sevk edilmesi

HABER: Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu(55) ve yeğeni Muhammet Topçu'yu(30) av tüfeğiyle öldüren, yengesi Pakize Topçu'yu(50) yaralayan Kenan Topçu, tutuklandı. Baba ve oğlu ise yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş, iddiaya göre dedelerinden kalan araziye yıllar önce ev yaptı. İki yıl önce ise arazinin İnam Topçu'nun üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. İki kardeş bu nedenle mahkemelik oldu. Aralarında husumet başlayan iki kardeş arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Akrabaları ve komşuları husumeti sonlandırmak istese de başaramadı. Evleri yan yana olan iki kardeş arasında dün de tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Kenan Topçu, evlerinin önünde kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya av tüfeğiyle ateş etti. İnam Topçu ve oğlu Muhammet Topçu, hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan Pakize Topçu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kenan Topçu, olayın ardından komşularına, "Bu iş bitti. Polisi arayın beni alsınlar." dediği öğrenildi. Teslim olan Kenan Topçu, güvenlik önlemleri nedeniyle gece saatlerinde savcılığa sevk edildi. Kenan Topçu, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatlarını kaybeden İnam Topçu ile oğlu evli ve 2 çocuk babası Muhammet Topçu'nun cenazeleri, hastanede yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. İnam Topçu ve Muhammet Topçu, Afet Evleri Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olayın olduğu yer

-Kavgaya neden olan arazi ve evler

Kenan Topçu'ya ait tuğlalı ev

-İnam Topçu'ya ait pembe ev

-Olay yerinden detaylar

-Cenaze namazı

-Ölenlerin fotoğrafı

-Yaralanın fotoğrafı

-Olay yerinden fotoğraflar

-Öldüren Kenan Topçu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK

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İzmirli iş insanı Kızılay'a dezenfektan tüneli bağışladı

İZMİRLİ iş insanı Gökhan Yeniçeri, Türk Kızılayı Konak Şubesi aracılığıyla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne iki adet dezenfektan tüneli bağışladı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde İzmirli iş insanı Gökhan Yeniçeri, kendi imalatları olan dezenfektan tünelini Kızılay Konak Şubesi'ne bağışladı. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kurulan dezenfektan tünelinin açılışına Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da katıldı. Ürünün tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Gökhan Yeniçeri, ürünün cilde herhangi bir zarar vermediğini belirterek, sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının güvenli bir şekilde hastaneye giriş- çıkış yapabilmeleri için bu ürünü ürettiklerini ifade etti.

'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRÜN'

Dezenfektan tünelinin cilde herhangi bir zarar vermediğini anlatan iş insanı Gökhan Yeniçeri, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde iş insanları olarak kendi çabalarımızla Ar-Ge çalışmasını 1 hafta gibi bir sürede tamamlayarak ürünümüzü hazır hale getirdik. İlk ürünümüzü Kızılay Konak Şube Müdürümüz Ömür Şanlı'ya hediye ettik. Sağ olsun o da ürünümüzü Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne koymamızı istedi. Bu zor günlerde toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının güvenliğini korumak adına böyle bir şey gerçekleştirdik. Ürünümüz üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve tamamen bitkisel bir üründür. Yerli ve millidir. İnsan cildine zararı yoktur. İnşallah gelecek günlerde bu virüs bitecek. Evde oturmak yerine gece gündüz çalışarak toplumun yanındayız. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

'HAYIRSEVER İŞ İNSANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hastaneye gelen vatandaşların ve sağlık çalışanlarının güvenliği için dezenfektan tünelini koyduklarını aktaran Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Bize böyle bir projeleri olduğunu söyledi ve dezenfekten tünelini Kızılay'a bağışlamak istedi. Biz de Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne bağışlayalım dedik. En büyük alkışı sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Onlar bizim sağlığımız için çocuklarını görmeden gece gündüz çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız sağlık çalışanlarımız bu dezenfeksiyon kabinini kullanarak rahat bir şekilde görevlerini yapsınlar diye düşündük. Hayırsever iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dezenfeksiyon kabininden geçiş görüntüsü

-İş insanı Gökhan Yeniçeri ile röportaj

-Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ile röportaj

-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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DOSABSİAD'dan çocuklarla 23 Nisan klibi

DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) korona günlerinde iç ısıtan ve yüzlerde içten bir gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı. "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydı değiştirilip,etkinliğe katılan 10 çocuğun evlerinden çektikleri videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin temellerini attığı 23 Nisan, aynı zamanda Ulu Önder'in çocuklara bir armağanıydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl coşkuyla kutlayan çocukların 100.Yıl kutlamalarına ilk kez evde katılacak olmaları üzerine Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, farklı bir çalışmayı imza attı. Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pelin Çatakçinler ile birlikte gerçekleştirilen organizasyon, Çatakçinler'in piyanoda çaldığı "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydını, etkinliğe katılan 10 çocuğa video olarak göndermesiyle start aldı. Çocuklar da evde bu şarkıya sözleriyle eşlik etmek suretiyle ayrı ayrı çektikleri videoları yeniden öğretmenlerine gönderdiler. Daha sonra videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.

"EVDE KAL" MESAJI VERDİLER

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca klipte rol alan 10 çocuğa birer tablet hediye ettiler. Öğretmen Pelin Çatakçinler'i evinde ziyaret ederek, çocuklara ulaştırması için tabletleri teslim eden Nilüfer Çevikel, "Meclisimizin 100.Kuruluş Yıldönümü'yle birlikte Çocuk Bayramı kapsamında biz de sanatsal değeri olan bir etkinlik planlayarak, daima çocuklarımızı düşündüğümüzü ve onlara çok değer verdiğimizi göstermek istedik. Ortaya çok güzel bir klip çıktı. Öğretmenimize ve çocuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez 23 Nisan'ı evlerde kutlamak durumundayız ama bugünler de geçecek. Önce sağlık diyoruz ve çocuklarımızla birlikte klip aracılığı ile 'Evde Kalın' mesajımızı tekrarlıyoruzö diye konuştu. Öğretmen Pelin Çatakçinler de DOSABSİAD'a organizasyon için teşekkür ederek, "çocuklar şarkıyı büyük bir keyifle söylediler. Ayrıca 'evde kal' mesajını da hep birlikte vermiş olduk. Hediyeler için de çok teşekkür ediyoruzö dedi.

Görüntü dökümü;

-23 Nisan klibinden detaylar

Haber: Cansel ORUÇ/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral

BURSA'da bazı vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Caddesi 'ndeki güvenlik barikatlarına 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi' gibi yazılı kağıtlar astı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Kimliği öğrenilemeyen bazı vatandaşlar ise gece saatlerinde caddeye gelerek, 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi, virüsü beraber yeneceğiz' şeklinde yazılı kağıtları barikatlara astı. Sabah saatlerinde görev yerlerine gelen polisler ise yazıları görünce duygulandı.

'POLİSİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bölge esnafı Suat Gedik, "Bir sabah geldiğimizde yazılar barikatların üzerinde asılı duruyordu. Kimlerin astığını görmedik ama güzel şeyler yazmışlar. Gayet faydalı olmuş. Polis arkadaşlarımız yazılanlardan daha da fazlasını hak ediyor. Bu sıkıntılı dönemi millet, devlet el ele vererek birlikte aşacağız inşallah. Biraz daha sabır. Bu süreçte maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız. Güvenlik güçlerinin ikazlarına uyup bu işi en kısa sürede atlatacağız" dedi.