DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 'kasten yaralama', 'tehdit' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından 2'nci kez gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın'ın (35) polise verdiği yeni ifade ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Babamın öldüğünü görünce dünyam karardı, yaptıklarımdan çok pişmanım. O anlık öfkeyle kendimi kontrol edemedim. Kendimde değildim; fakat doktora hiçbir saldırım olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Payas'ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY'ın Payas ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirine ateş etti. Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., silahla vurularak hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir işyerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.