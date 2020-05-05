DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

6 saat önce

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladıAntalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı. Bunun sonrasında çıkan kavgada S.Y.'nin (34) pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği Muzaffer Bacalı (44) ağır yaralandı. Balcalı hastanede ameliyata alınırken, S.Y. ise polise teslim oldu.

Olay, bu sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. iddiaya göre aralarında alacak borç anlaşmazlığı bulunan Muzaffer Bacalı'nın yanına gelerek, alacaklarını istedi. Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada S.Y. pompalı tüfekle Muzaffer Bacalı'ya 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer Bacalı sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, S.Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Bacalı'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer Bacalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra saldırgan S.Y. ise Saray Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan S.Y. soruşturmanın devamı için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Adliye ve jandarmadan genel görüntü

Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü

HABER- KAMERA:  Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

=========================

Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri sevindi

TÜRKİYE'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla uzun süredir tampon bölgede bekletilen 280 TIR şoförü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması üzerine sevinç yaşadı.

Orta Asya ülkelerine yük götüren yüzlerce Türk TIR şoförü, dönüşte İran'dan meyve yükleyerek, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Ancak sınır kapısı kapandığı için yaklaşık 280 TIR sürücüsü, Gürbulak Sınır Kapısı'nın Bezirgan tarafındaki tampon bölgede günler süren bekleyişe geçti. Sağlık, güvenlik ve ürünlerinin çürüyeceği endişesini yaşayan TIR şoförleri, yardım çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması ise şoförler tarafından sevinçle karşılandı.

İran'a Azerbaycan'dan giriş yaptığını söyleyen TIR şoförü Adem Yol, "Gürbulak Sınır Kapısı aniden kapatılınca bizler burada kaldık. Ne İran'a ne de Türkiye'ye girebildik. Tampon bölgede bekletiliyorduk. Çok zor durumdaydık. Sayın bakanımızın açıklamasından sonra günlerdir burada üzgün bir halde bekleyen şoför arkadaşların yüzleri gülmeye başladı. Şimdi gruplar halinde Türkiye'ye giriş yapıyoruz" diye konuştu.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda işlemleri gerçekleştirilen TIR şoförleri, ateşleri ölçüldükten sonra ülkeye giriş yapıyor. Şoförler, gittikleri evlerinde ise 14 gün karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tır şoförünün Cumhurbaşkanı ve Gümrük Bakanına  teşekkür etmesi

-İran gümrüğünde bekleyen tırlar

-Gürbulak sınır kapısındaki bekleyen tırlar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, AĞRI

==========================

Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulundu

SAMSUN'da 'Covid-19' u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan doktor Burcu Ayvaz (29) 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki Seyahat Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Burcu Ayvaz, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında İstanbul Havalimanı'nnda görevlendirildi. Burada sağlık ekibinde görev yapan Ayvaz, baş,kas ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Martta Burcu Ayvaz'a 'Covid-19' tanısı konuldu. Bunun üzerine yaklaşık bir hafta burada tedavi gören Ayvaz, tahlil sonuçlarının iyi çıkması üzerine ev karantinasına gönderildi. Karantina sürecini tamamlayan Ayvaz, bu hafta Samsun'a döndü. Ayvaz, bugün de Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

Ayvaz, hastanede akciğerinde küçük bir alanda zatürre olduğu belirlenip 'Covid-19' tanısı aldığını belirterek "Bir hafta sonra tahlililerim iyi olduğu için ev karantinasına gönderildim. Hastalığı grip tarzında atlatan yüzde 80'lik kısım var diyoruz ya işte ben o kısımdaydım. Ama fiziksel olarak atlatabilseniz bile psikolojik olarak sizi yoruyor. Karantina sürem bittikten sonra bir an önce immün plazma verebilmek istedim. Biz hekim olduğumuz için işin içinde olduğumuzdan dolayı insanların psikolojik olarak çok fazla gözlemleyebiliyoruz. Hiç tanımadığımız bir veya birden fazla insanın şifa bulmasına sebep olabileceğim. O yüzden bunu yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye bir karar verme aşaması bile hiç olmadı bile. Çok zor bir süreç bu. Hepimiz fedakarlıkta bulunuyoruz ama hastanede olan insanlar için ekstra daha zor. Evde kalmak zor ama Covid 19 olup evde kalmak çok daha zor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, ise immün plazmanın 'Covid-19' pozitif hastalarında tedavisinde kullanıldığını söyleyerek "Doktorumuz kendisi 'Covid-19'u atlattıktan sonra şimdi de bu hastalık nedeniyle tedavi gören hastalar için immün plazma bağışında bulunuyor. Böylece Samsun'da 18'inci immün plazma bağışı yapılmış oldu. Plazmalar öncelikle olarak ilimizde kullanılıyor tam uyum olursa bölgedeki illerimizdeki hastalarımıza da gönderiliyor. Bu hastalığın net bir tedavisi yok immün plazmada bir tedavi yöntemlerinden bir tanesi. 'Covid-19'u atlatan tüm vatandaşlarımızın immün plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:35 Kaynak: DHA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti         
20:48
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir         
18:42
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 22:50:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]