DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

çıkışlara kısıtlama geldi

Kilis'e, Gaziantep ile Hatay'dan gelen araçlar, valilik kararıyla pazar gecesi saat 00.00'a kadar alınmayacak.

Gaziantep'teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçide koronavirüs görülmesi üzerine temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis'teki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, dün karantinaya alındı. Kilis Valiliği bugün de yeni tedbirler aldı.

Sokağa çıkma yasakları öncesinde, kente, Gaziantep ve Hatay'dan gelenlerin fazla olduğunu belirleyen Kilis Valiliği, ulaşıma kısıtlama getirdi. Valilik, kente, bugünden itibaren hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının biteceği pazar saat 00.00'a kadar Gaziantep ve Hatay'dan araç gelişini yasakladı. Sadece özel durumda olan araçlara izin verileceği öğrenilirken, kararın ardından polis ve jandarma ekipleri, kentin 2 girişinde önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç konturol yapılırken

Uzayan kuyruk

Roportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular

SAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente gelmek isteyenler, polis uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis ekiplerinin uygulaması

Araç kontrolü

Uzun kuyruklar

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, 155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün TEM Otoyolu 'nda takibe alarak durdurduğu TIR'da arama yaptı. Araçta yapılan aramada sürücü yatağının altında paketler halinde 155 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 katli bir binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan İ.B. (30), polis tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi.

Olay, ilçedeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen İ.B., intihar etmek için 3 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda açarak önlem alırken, polis ve vatandaşlar ise İ.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandığı İ.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İ.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.