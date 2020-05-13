DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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27 dakika önce

Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal...

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Kameradaki pompalı tüfekli saldırının şüphelisi 6 gün sonra yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobiline ateş açtığı aralarında husumet bulunan Ahmet Demir'i (19) kaçmak isterken pompalı tüfekle kalçasından yaralayan ve 6 gün sonra polis tarafından saklandığı evde yakalanan Serdal Argın (33), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aralarında bir süredir husumet bulunduğu ileri sürülen Serdal Argın ile Ahmet Demir, geçen 6 Mayıs'ta, saat 17.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karşılaştı. Otomobilinden inen Argın, yanındaki pompalı tüfekle Demir'in kullandığı hafif ticari araca ateş etti. Demir, aracından inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Argın tüfeğini bir kez daha ateşleyip kaçmaya çalışan Demir'i kalçasından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Yaralı Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Demir'i yaraladıktan sonra otomobiline binip kaçan Argın'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis Argın'ı, saklandığı evde dün öğle saatlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜYLE

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

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Bingöl'de cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karlıova'ya bağlı Ciligöl köyü mevkisinde meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 12 AD 878 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişinin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Takla atan araç

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,

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Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı: 2 ağır yaralı

KAYSERİ'de, kamyonetin TIR'ın dorsesine çarptığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Deniz Demir yönetimindeki 38 YV 972 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önünde giden Nurettin Özer yönetimindeki 38 AL 836 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Deniz Demir ile yanındaki Ali Andaç ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan ve sağ kolu kopan yolcu Ali Andaç'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı. Demir ile Andaç'ın durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kamyonetten detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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İskenderun'da sokağa çıkan çocuklar parklara koştu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 0-14 yaş gurubu bugün 4 saatlik sokağa çıkma izninde her taraf cıvıl cıvıl oldu.

Özellikle Millet parkına anneleri tarafından getirilen küçükler burada salıncaklara, bisikletlere binerek, kayarak ve çeşitli oyun alanlarında ki oyuncaklarda oynayıp güneşin keyfini ve sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Millet parkındaki çocuklar

-Çocukların oyun oynamaları

-Bisiklete binenler

-Salıncakta sallananlar

-Aileler ve çocuklar ile röp.

-El sallayan çocuklar ve banklarda oturanlardan görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Gercüş'te sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar sokaklarda ve parklarda doyasıya eğlendi.

Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 0-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırılınca çocuklar sokakları ve parkları doldurdu. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken ilçe genelinde kimi sokakta arkadaşlarıyla top oynadı. Kimi de parklarda eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Anne ve babaları da çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZDIR'

Bugünün kendileri için bayram olduğunu belirten Furkan Öner, "Bugün bizim bayramımızdır. İki aydır dışarı çıkmıyorduk. Bu gün dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla oyun oynadık. Çok mutluyuz" dedi.

Salihli, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:21 Kaynak: DHA


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