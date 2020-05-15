DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz suda batıp çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla çevrede yaptığı araştırmada, gence ulaşamadı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat ırmağında kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç çağrıldı.

Manavgat Irmağındaki teknelerde çalıştığını belirten adını açıklamayan bir kişi, gençleri ırmağa girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Irmakta kaybolan genci arama çalışmalarından

Fenalık geçiren Mehmet Sürmeli'nin yerde yatarken görüntüsü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

AKSARAY'da Harun B., belirlenemeyen nedenle tartıştığı ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Selda B.'yi (23) iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp öldürdü. Genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Paşacık mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Harun B., evde boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Selda B. ile belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun B., 5 ve 6 yaşlarındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde eşi Selda B.'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Selda B., yere yığıldı. Olayın ardından Harun B. evden hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Selda B.'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuğu da yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Polis kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin, olay yerinde inceleme yapması

Evin dışından detay

Genel ve detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

ELAZIĞ'da, yasağa rağmen kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi. Balıklara el konulurken 2 kişiye toplam 20 bin TL para cezası kesildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Nisan -1 Temmuz tarihleri arasında, sazangiller familyasının üreme dönemi olmasından dolayı iç sularda avlanma yasağı getirdi. Yasakla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avının önlenmesine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimde, plakası açıklanmayan pikapta, kaçak avlanılan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi. Balıklara el konulurken, araçta bulunan M.N.Ç. ve S.Ç.'ye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 bin lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında balık avı yasağı uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yasağı uygulamamızın sebebi, bu dönem, özellikle sazangiller familyasındaki balıkların üreme dönemi ve her bir balığın karnında yüzbinlerce yumurta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yumurtaların önümüzdeki dönemlerde balığa dönüşmesi ve balık stoğumuzun artması için bu yasağı uyguluyoruz. Özellikle buradan kooperatiflerimize ve kooperatif üyelerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten balıktan ekmeklerini kazanmak istiyorlarsa, önümüzdeki dönemlerde daha fazla kazanç elde etmek istiyorlarsa, bu yasak dönemde bizimle iş birliği içerisinde bu yasağa uymalarını rica ediyoruz. Tabii ki biz jandarmamızla birlikte 7/24 saat bu kontrolleri 1 Temmuz tarihine kadar devam ettireceğiz. Umudumuz ve temennimiz odur ki tüm vatandaşlarımızın bu yasağa uymaları ve buna katkı sunmalarıdır."