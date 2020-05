DHA YURT BÜLTENİ -16 - Son Dakika

Bakan Soylu: ya olacağız, ya öleceğiz (3)

'TERÖRİST SAYISI 484'E DÜŞTÜ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, operasyonel timlere yönelik bir konuşma yaptı. Bakan Soylu bölgeden, memleketin özgürlüğü, namusu, zenginleşmesi ve kalkınması için nice yiğitler geçtiğini söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Her adım attığımızda kendimizi çok daha fazla sorumlu hissediyoruz. Bugün Cizre'de uzun zamandır hazırlığını yaptığımız ve ihtiyacımız olduğunu çok inandığımız İHA Taktik Merkezi'ni açtık. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz ki bu büyük ve kararlı mücadeleyi yaparken, en temel ihtiyaçlarımız haline gelen insansız hava araçlarımız, silahlı hava araçlarımız, keşif araçlarımız bugünden itibaren, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde, Cudi'de, Gabar'da, Kato'da ve coğrafyanın hemen hemen her noktasında operasyonlarımızın daha güvenli olmasını, daha emin olmasını sağlayacak, inşallah gerçekleştirecektir. Bu bölgede 134 terörist kaldı. ve Allah nasip ederse geçen yıldan beri hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Bakanınız burada, Jandarma Genel Komutanımız burada, bölge komutanlarımız burada, il emniyet müdürümüz burada, Tümen Komutanımız burada ve Emniyet Genel Müdürümüz ile birlikte bu yıl başka bir yıl olacak. Sabah yine söyledim. 'Ya olacağız, ya öleceğiz.' Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız. Bunların ülkemize, milletimize, coğrafyamıza yaptıkları kirli iş birlikleri ile birlikte ödetmek istedikleri maliyeti milletimize yansıtamayız. Milletimiz, dünya büyük bir musibetle karşı karşıya kaldı, koranaydı. Ama ben biliyorum ki, canınız pahasına dağlarda, canınız pahasına şehirlerde bir takım karışıklık yapmak isteyenlere aman vermediniz, aman vermiyorsunuz. Bu sen yeni bir stratejimiz var. Bir taraftan insansız hava araçlarımız, bir taraftan sahanın her tarafından Gabar'ın, Cudi'nin, Kato'nun, Bestler Dereler'in her tarafında bizler olacağız. Bunun sadece burası için söylemiyorum. Ağrı'da, Kars'ta, Çemçe'de, Mardin'den Diyarbakır'ın Lice'ye kadar, Amonoslar'a kadar güzel arkadaşlarımız aynı yemini etti. Sayı sayarak söylüyoruz. 484'e kadar düştü. Daha da düşecek. ve bunların bir bölümü korkudan kaçak gidecek. Sınırlarımızın içinde bize kafa tutmaya, bizle boy ölçüşmeye kalkışan kimseye aman vermeyeceğiz."

'ÖLÜMLERİ NORMAL OLMAYACAK'

Bakan Soylu, terörü kaynağından yok edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kesintisiz operasyon yapacağız ve bu milleti hep beraber bu beladan kurtaracağız. Şırnaklı çocuklar da sizin çocuklarınız gibi öğretmen, doktor olmak istiyor. Yarınlara umutla bakmak istiyorlar. Onları bu gelecekten almak isteyenlere fırsat tanımayacağız. Çok alacağımız var. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a kadar bize ve bu millete borçları var. Bilesiniz ki canlarıyla ödeyecekler. Ölümleri normal olmayacak. Bu millete çok çektirdiler. Bu milletin geleceğini elinden almaya çalıştılar. Arkalarında kimlerin olduğunu biliyoruz. Sadece onları mağlup etmiyorsunuz. Okyanus ötesinden buraya harita biçmeye bize gelecek biçmeye çalışanları da mağlup ediyorsunuz. Biz ne yaptığımızın farkındayız onun için bu sene Allah nasip ederse yaşarsak, sağsak bu bölgede çok olacağım. Cudi, Namaz, Gabar, Bestler Dereler sizler neredeyseniz biz oradayız. Andımız ve yeminimiz var. Jandarma Genel Komutanımız ve arkadaşlarımız buradan bu yıl farklı bir yıl olacak. Bunu beraber başaracağız. Sizin kararlılığımızdan korkuyorlar ve çekiniyorlar. Adımlarımızdan korkuyorlar ve çekiniyorlar. Bizle beraber olanlar var. Şehitlerimiz bizle beraber, gazilerimiz bizle beraber, Allah'ın orduları bizimle beraber ve Allah biz ile beraber. Onun için bu bölgeyi temizlemek sıfıra indirmek size namus borcudur. Milletimize bizim de borcumuzdur. Özel harekat polislerimiz çok arkadaşınız gözünü kırpmadan ölüme gitti. Sizden sonra gelecek nesiller, elbet onlar da giderler. Ama daha huzurlu daha güçlü etrafındaki coğrafyaya güven veren bir ülke haline getirmek zorundasın. Hep birlikte operasyona çıktığınızda omuz omuza yaptığınız mücadele Türkiye'nin geçmişine geleceğine ve bugününe de derstir. Allah sizden razı olsun. İnanıyorum, annelerinin, akrabalarınızın gözleri, kulakları duaları sizlerle beraberdir. Sizin adınıza kalplerinde hemen üzerinde ay- yıldızlı bir bayrak taşıyorlar. Sadece annelerimiz ve babalarımız yok, 83 milyon bu vatanın evladı. Dünyanın her bir tarafında sizin için dua edenler var."

Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi

ADANA'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi H.G (40), tarafından sırtından bıçaklanan 2 çocuk annesi D.G., ağır yaralandı. D.G. tedaviye alınırken, H.G. ise gözaltına alındı. H.G.'nin komşusuna "Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı" dediği ortaya çıktı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi D.G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., D.G.'yi bıçakladı. D.G. sırtına isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde yığıldı. Panikleyen H.G., eşini daireden çıkarıp, apartman kapısına getirirken, "Allah rızası için yardım edin, eşim kan kaybediyor" diye bağırdı. Bu sırada oradan geçen bir sürücü durumu görüp, yaralı D.G. ve H.G.'yi otomobiliyle yakınlardaki özel hastaneye götürdü. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, H.G.'yi gözaltına aldı. Yaralı D.G. ise buradaki tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı D.G. burada yoğun bakıma alındı.

Olay sonrası apartmanın önünde H.G. ile konuştuklarını söyleyen komşusu Mehmet Akınsoy ise H.G'nin kendisine 'Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dediği öğrenildi.