DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Tekirdağ'da toprak kayması,1 işci kurtarıldı,1 işci toprak altında

Tekirdağ'da sitenin zemin duvarında yapılan çalışma sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kurtarılan işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Toprak altında kalan işçinin vücudunun bir kısmının toprak altında olduğunu ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ile kurtarma ekiplerinin konuştuğu belirtilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.