DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı' (2)

'CHP'LİLERİN BUNU KINAMAYIP, DESTEKLEYİCİ TWEET ATMASI KUTUPLAŞTIRMAKTIR'

İzmir'de, frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii'ndeki merkezi sistem frekansına merkezi sistem görüntülendi. Müezzinin ezan, sela ya da duaları okuduğu odada, sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı öğrenildi.

Cami imamı Beytullah Anar, bu olayın Müslümanlar olarak kendilerini son derece üzdüğünü belirterek, "Diyanet personeli arkadaşların şu anda üçte ikisi sahada Vefa Destek Grupları'nda çalışıyorlar, dolayısıyla her zaman camilerinde olmayabiliyorlar. Tunç Soyer'in açıklaması, İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in aynı anda fotoğrafları paylaşması, bu işte bir organizasyon olduğu intibasını uyandırıyor. Onların da olaya tepki göstermesini istiyoruz. Biz herkesi kucaklayalım derken, bizleri, bazı kesimler kendilerinden uzaklaştırıyor "dedi.

Bayraklı'nın Emek Mahallesi'ndeki Çamlık Camii cemaatinden Vehip Sevgi(48) de camiden gelen sesi duyduklarını ve çok rahatsız olduklarını dile getirerek, "Bu durum aslında demokrasiye inanmayan insanların aşağılık duygusu ve kompleks duygusunun dışa vurumudur. Yoksa bir insanın ezanla, namazla ne sıkıntısı olabilir? Birbirinin inancıyla ne zoru olabilir? Bu nasıl bir düşmanlıktır? Bence bu sadece 3-5 kişinin kamuoyunda sıkıntı yaratmak için yaptığı bir eylemdi. Bu konunun iyice araştırılıp, mümkünse sistemin daha güvenilir hale getirilmesini istiyorum. Kimlerin yaptığı tespit edilerek bir sonraki hamlelerinin önüne geçilmiş olur. Neticede biz rahatsız oluyoruz. Buradaki bütün camilerde bu duyuldu, ben de duydum. Kişilerin sinir uçlarına çok dokunuyorlar. İnsanın canı sıkılıyor, bir şey de yapamıyorsunuz. Müdahale edemiyorsunuz. Yetkililerden ve Cumhuriyet savcılarından hatta milletvekillerinden ricamız, bu parti işi değildir, hepsi konunun üzerine eğilsin. Suçlular cezalandırılsın. Üstü örtülmesin. Ben kasıtlı olduğunu sanmıyorum birkaç kişinin aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

'YAPANLAR BİR YANA BİR DE BUNU DESTEKLEYENLER VAR'

Cami cemaatinden İsmail Vural (55) da yaşanan olaydan sonra CHP'li bazı kişilerin olayı kınamayıp, o anlara ait görüntüyü paylaşmasını eleştirerek, "Üzüldük tabii. Müslüman bir ülkede bunların yaşanması doğru değil. Yapanlar bir yana bir de bunu destekleyenler var. CHP il başkan yardımcısının bu eylemi destekleyen tweet atmasına çok üzüldüm. Ne gerek vardı? Müslümanlarla laikler arasında bir ayrım oluşturmasınlar. Biz hem Atatürkçüyüz hem de Allah'ı, Peygamberi seviyoruz. Bunlar dış mihraklara malzeme oluyorlar, onların değirmenlerine su taşıyorlar. Ben başka bir anlam veremiyorum. CHP'lilerin bunu kınamayıp, destekleticiyi tweet atması kutuplaştırmaktır. Dindar ve muhafazakar kesim ile laik kesim diye ayırmaya çalışıyorlar. Atatürk'e biz saygı duyuyoruz o bizim liderimiz. Türkiye hepimizin Türkiye'si. Burada Ermeni'si de yaşıyor Katolik'i de yaşıyor Müslümanı da yaşıyor. Kardeşçe yaşıyoruz" diye konuştu.

'O ŞARKIYI ÇALARAK DOLAŞMASINA ANLAM VEREMİYORUM'

Ali Sirkova (57) da cami hoparlörlerinden gelen sesi duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dün akşam üzereydi ikindi namazında duydum. Ezan okunmadan bir iki dakika önce bir zil sesi gibi bir ses geldi ve şarkı çalmaya başladı, dikkatimi çekti. Hemen cami imamını aradım. Bir saldırı olduğunu anladık. Ben 48 yıldan beri İzmir'deyim 5 tane il dolaştım devlet memurluğu yaptım. Bu kadar cami düşmanlığı görmedim. Biz Osmanlı torunuyuz, Atatürk'ün bir maske gibi kullanılmasına tahammül edemiyorum. Camilere saldırarak bizi Atatürk düşmanı göstermeleri zorumuza gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarda o şarkıyı çalarak dolaşmasına anlam veremiyorum. Bu memleket 80 öncesi çok olaylar gördü. Atatürk maskesi takıp da Türkiye'de komünizmi savunmasınlar. Camiler bizim ibadet yerimiz Buralar elden gittikten sonra bu memlekette hiçbir şey kalmaz."

Mahalle sakinlerinden 59 yaşındaki Ayhan Duman da "Dün 5 gibi camilerden o sesi duyunca diyanetin ele geçirildiğini sandım. Çok yadırgadım" dedi. Taner Şahin ise şöyle konuştu:

"Şu mübarek Ramazan ayında, devletimiz koronavirüsle büyük mücadele verirken İzmir'de yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Biz Müslüman bir toplumuz, bu çalan müzik bize hitap etmiyor. Bizim dini duygularımızı suiistimal ediyorlar. Biz kimsenin bir şeyine karışmıyoruz. Seçilmiş bir başkandır, bizim sözümüz yok ama ben 40 yıldır bu mahalledeyim hizmet görmüyoruz. Emek Mahallesi'ndeki pazar yerinde 4 tane tezgah var. Nerede hizmet? Şu mübarek ramazan gününde Müslümanlar'dan çıkıp en azından bir özür dilesinler."

'15 TEMMUZ'DA SELALARIMIZLA DARBELERİ SAVDIK'

Ayrıca, Diyanet-Sen üyeleri de, Eşrefpaşa semtindeki Odunkapı Camii önünde toplanarak, yaşanan olaya tepki gösterdi. Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Güzeldağ, koronavirüs nedeniyle bir süredir camilerden sela ve dua okunduğunu, saldırının bunu hazmedemeyen bazı kesimler tarafından yapılmış olabileceğini belirterek, "Halkımız balkonlardan bizim dualarımıza amin diyor. Bizler 15 Temmuz'da selalarımızla darbeleri savdık. Bizler yine dualarımızla, salavatlarımızla ihtilal marşı çalanlara yine Allah'ın izniyle 'dur' deriz. Biz din görevlileri olarak mahzunuz. Cemaat camide buluşamadığı için üzgün. Bu dönemde, insanların ramazandan zevk almadığı bir zamanda, İzmir gibi bir ilde bin 300 din görevlisinin VEFA gruplarında çalıştığı bir zamanda, kimliği belirsiz kişilerin İtalyan devrim marşını camilerden çalması çok yakışıksız, isabetsiz ve amacının ne olduğu, neye hizmet ettiği bilinmeyen bir eylemdir. Biz bu kişileri kınıyor ve lanetliyoruz. Olayla ilgili gerekli işlemleri yapılıyor. Camiye siber saldırı yapan, caminin kendisine saldırmış demektir, Müslümanlara hakaret etmiş, ramazana saygısızlık etmiş demektir. Müslümanların vicdanıyla, caminin kimliğiyle, ramazanın onuruyla oynayan kişilerin bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'TESTİNİN İÇİNDE NE VARSA DIŞARI O KADAR'

Güzeldağ, Tunç Soyer'in, 'Çav Bella benimle özdeşleşti' açıklaması ile ilgli olarak da "İnsanlar zihniyetini, içinden geçenleri dışına yansıtır. Testinin içinde ne varsa dışarıda da o akar. Bu zihniyet hep böyledir. Biz Diyanet-Sen olarak insanları hep kucaklamak istiyoruz, amacımız budur. Ramazan gününde böyle bir şey yapılması, Tunç Soyer'in söyledikleri, İl Başkanı Yardımcısı Banu Özdemir'in yaptıkları sanki organize olmuş gibi aniden fotoğrafları paylaşması gerçekten düşündürücü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İbrahim Güzeldağ ile röp.

Beytullah Anar ile röp.

Merkezi sistemden görüntüler

Merkezi sistemdeki jammerdan görüntü

Camilerden ve cemaatten görüntüler

Cami cemaatinden röportajlar

Muhabir Davut CAN'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK - Ahmet TURHAN ALTAY/ İZMİR,

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65 yaş ve üstü vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturdu

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 22 Mart 2020 tarihinden bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda sabah saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

Ramazan Bayramı öncesi, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak seyahat izni alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firması sahipleri ise yolcu kapmak için birbirleriyle yarıştı.

'DÖRT GÖZLE BUGÜNÜ BEKLİYORDUM'

İzinle birlikte memleketine gideceğini söyleyen Şerafettin Arslan, "Seyahat izni aldık ve memleketim Kahramanmaraş 'a gideceğim. Buraya misafir olarak gelmiştim ve dönememiştim. Bu izinle birlikte döneceğim. Dört gözle bugünü bekledim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Terminalde bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Valizlerini otobüse yerleştiren vatandaşlar

-Terminal binasından görüntü

-Ropörtajlar

-Detaylar

Haber: Derya EVREN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.

Alaplı'da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran'a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.