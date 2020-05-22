DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Şehit aileleri kısıtlama öncesi evlatlarını ziyaret etti

İZMİR'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlatlarının mezarına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Anne babalar dua edip, mezar taşlarını temizledi.

İzmir'de şehit aileleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlatlarını ziyaret etti. Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen anne babalar, mezar taşlarını temizleyip, çiçek koydu. Ramazan Bayramı öncesinde her sene olduğu gibi, bazısı yıllar önce bazısı kısa zaman önce şehit olan oğullarının kabrini ziyaret eden aileler, duygusal anlar yaşadı. Oğlu Yavuz Aslan Karşıya Alaybey Tersanesi'nde, 2013 yılında gerçekleşen askeri gemi kazasında şehit olan Zülfü Aslan, "Çocuğumun 5 günü kalmıştı ama gelemedi. Hala mahkemesi sürüyor. Bayram öncesinde geldik çiçeklerini diktik. 7 senedir çocuğumun acısıyla yaşıyorum. Koronavirüs salgınından önce iki günde bir geliyordum ama şimdi her hafta cuma günü ziyaret ediyorum" dedi. Anne Neşe Arı ise, "Anneler Günü yok, bayram yok bize. En küçük oğlumdu, bambaşkaydı. Tarif edemiyorum. Arkadaştı, kocaydı, sevgiliydi. Gül kokulumdu bu benim" diye konuştu.