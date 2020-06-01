DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı; Bakan Soylu tabuta omuz verdi

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken pompalı tüfekle vurularak şehit edilen polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, Orhangazi'deki Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Cabolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Özcan'ın mesai arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Özcan'ın cenazesi, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Bakan Soylu da bir süre şehidin tabutuna omuz verdi.

Cenazede şehidin eşi Emine Özcan'ı teselli ederek başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Soylu, şehitliğe doğru yola çıkan cenaze aracının ardından, beraberindeki heyet ve binlerce vatandaş ile birlikte yürüdü. Erman Özcan'ın cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.