DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

16 kişinin testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi, 16 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahallenin giriş -çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alış veriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyerek, test yaptı.

15 kişinin de test sonuçları pozitf çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çınar Devlet Hastanesi

Bina girişi

Acil kapısı

Ambulans

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da tedavi gören Taha Sis (6), 10 günlük ziyaret için geldiği memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha Sis, annesi Azine Sis (32) ile memleketi Elazığ'a geldi. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ile Umut ve Yaşam Derneği üyelerince, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Taha için sürpriz karşılama yapıldı. Elazığ Belediyesi'ne ait "Gakgobüs" adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı. Taha'ya hediyeler verilirken, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı.

Azine Sis, Taha'nın henüz ameliyat olmadığını belirterek, "Şu an kemoterapi görüyor, altıncı ayımızdayız. İnşallah tümör biraz daha küçülürse ameliyat edecekler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz öncelikle. O olmasaydı böyle bir yükün altından maddi ve manevi olarak kalkmamız imkansızdı. Herkese çok teşekkür ederiz, Sayın belediye başkanımıza, Elazığ Gençlik Kolları, Belediye Gençlik kollarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Umut ve Yaşam Derneği'ne, hepsine teşekkür ederiz sağ olun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taha Sis'ten detay

Taha oyun oynarken

Taha Sis ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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HDP önündeki eylemde 277'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 277'nci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te kaybolan kızı Şeyma (24) için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, HDP'nin tutuklanan vekillerine ilişkin yaptığı basın açıklamasına tepki göstererek, "Biz, 277 gündür burada kapılarındayız. Bir gün bizim için konuşmadılar" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 277'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'BİR GÜN BİZİM İÇİN KONUŞMADILAR'

2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, evladını almadan nöbeti bitirmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben evladımın peşindeyim. İnşallah evladım o halden kurtulur. Beraber eve gideceğiz. Kızım evine dön. Seni nasıl oraya götürmüşler, tümünü öğrendim. Senin cebinde 5 lira yoktu. Sen nasıl oraya kadar gittin. Senden sonra gidip onlara soruyordum. 'Kendi rızasıyla gitmiş' diyorlardı. Beş kuruş parası olmayan biri nasıl oraya gider. 6 sene oldu benim kızımın yastığı taştır. Sana kıyamıyordum ağır bir elbise almaya. Çocuğum yanımda olsa şimdi öğretmendi. Bizim hayatımızı mahvettiler. Bizim hayallerimiz, bizim geleceğimiz, her şeyden önce o annelik duygusu. Rabbim kimseyi bu sınavla intiham etmesin. 277 gündür buradayız hiç bir milletvekili de HDP'den, hangi partiden olursa olsun. CHP olsun bilmem hangi parti olursa olsun. Kimse bize bir açıklama yapmadı ama bugün onların içinden geldi, nasıl kendi haklarını savundular. Nasıl kendilerini ifade ettiler ama bizim için hiç bir gün bir ses çıkartmadılar. Bize bir şey söylemediler. Ben onlardan evladımı istiyorum. Ben evladımı almadan gitmeyeceğim. İnşallah evladımı alıp gideceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP il binası önü

-Ailelerin bekleyişi

-Ailelerin maskelerle sosyal mesafeyi koruması

-Türkan Mutlu ile röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Selim KAYA- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' uygulaması: 13 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin 3 gün boyunca yaptığı 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler üzerindeki aramalarda, 3 gram bonzai, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1'i kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

Turgutlu'da, 02-04 Haziran tarihleri arasında, 356 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Denetimlerde, 2 bin 562 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Toplam 928 umuma açık iş yeri, park ve araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunduğu belirlenen 62 sürücüye toplam 145 bin 897 lira para cezası kesilirken, 10 motosiklet trafikten men edildi. 6'sı çeşitli suçlardan haklarında 7 ile 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası, 7'si de çeşitli suçlardan aranan toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Denetimler sırasında şüpheliler üzerlerinde yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1'i kurusıkı 3 tabanca, 6 av tüfeği kartuşu ve 60 mermi ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 iş yerine kapanış saatine uymamaktan, 18 kişiye maske takmamaktan, kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten toplam 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turgutlu'da polis ekiplerinin araçları ve kahvehanede vatandaşları kontrollerinden görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' açıldı

SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Sivas Belediyesi'nce eski 4 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 adet ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araçlık otopark, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Millet bahçesinin açılışını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yönetimiyle yaptı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokolü katıldı.

Proje hakkında Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi beğendiğini belirtirken, otopark alanının büyütülmesi ve ağaçlandırmanın da artırılması isteğini iletti. Törene katılan protokol üyeleri kurdeleyi keserek Sivas Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Millet bahçesinden görüntüler

-Törenden görüntüler

-Kurdele kesimi ve açılış

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Alanya'da sıcak havada deniz keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler ile çocuklar plajlara akın etti. 0-18 yaş grubunun 6 saat sokağa çıkma izninin olması dolayısıyla plajlar cıvıl cıvıldı.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte plajların serbest olmasının ardından Alanya'da sahiller dolmaya başladı. Bugün 14.00-20.00 saatleri arası 0-18 yaş grubunun da sokağa çıkma izninin olmasından dolayı Kleopatra Plajı eski günlerini aratmadı. Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranın yüzde 63 olduğu Alanya'da denizin keyfini çıkaran tatilciler ile çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini aldı. Şezlong aralıklarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, sahile gelenlerin yeni normal hayata uyum sağladıkları gözlendi.

'ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSETTİM'

Bugün 6 saatliğine dışarı çıkabilen çocuklar da denizin keyfini doyasıya çıkardı. 15 yaşındaki Mehmet Ali Şen , "Uzun süredir sokağa çıkamıyorduk. Bugün arkadaşlarla plan yaptık, sahile indik. İyiydi, hava güzel, gezmek için ideal, eğlenceli geçti. İnşallah bu süreç biter, durmadan çıkabiliriz. Çıkamadığım zaman sıkılıyordum, uzaktan izlemekten başka bir şey yapamıyordum. Evde oyun oynuyorum, oturuyorum, ders çalışıyorum sonra hepsinden sıkılmaya başlıyorum" dedi. Dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şen, "İyi oldu, özgürlüğü hisseder gibi oldum" diye konuştu.

Alanya'da öğrenci olan 21 yaşındaki Dilay Şahin de sezonun açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Uzun süredir çok sıkılmıştık. Hemen geldik plajlara. Çok özlemiştik. Sezon da zaten geç açıldı. Mutluyuz, keyfimiz yerinde" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Plajdan genel ve detay görüntüler

-Dilay Şahin RÖP

Haber: Burcu MUTLU- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Tokat Belediyesi'nden çocuklara izin günü sürprizi

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile çarşamba ve cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilen 0-18 yaş grubu çocuk ve gençler sokakların tadını çıkardı. Tokat Belediyesi ise çocuklar için Şehit Zafer Koyuncu parkında sürpriz hazırladı. Belediye ekipleri parkı balonlar ile süsleyerek çocuklar için hazırlık yaptı. Parkı dolduran çocuklara, Türk bayrağı, pamuk şekeri ve balon dağıtıldı. Çocuklar palyaçolar ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi.

Tokat Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe gelen çocuklar çok eğlendiklerini belirterek Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.