DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Uzungöl'de Kübra'nın ölümünün ardından elektrikli bisiklet sürücülerine denetimi talebi TRABZON'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını kaybeden Kübra Adakul (28), toprağa verildi.

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Uzungöl'de Kübra'nın ölümünün ardından elektrikli bisiklet sürücülerine denetimi talebi

TRABZON'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını kaybeden Kübra Adakul (28), toprağa verildi. Kazanın ardından, bölgeyi ziyaret edenler, bisiklet sürücülerine yönelik denetimlerin sıklaştırılmasını isterken, işletmeciler ise bisiklet kiralayanları, uzak mesafelere yönelmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.

DENETİM VE KONTROL TALEBİ

Öte yandan kazanın ardından, Uzungöl'e gelen pek çok ziyaretçi, elektrikli bisiklet kiralayarak gezintiye çıkarken, bölgeyi ziyaret edenler de, bisiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor. Kiralamacı işletmeciler ise saatlik olarak elektrikli ya da akülü bisiklet kiralayanları, uzak mesafelere yönelmemeleri konusunda uyarıyor.

'GÜVENLİ BULMUYORUM'

Elektrikli bisikleti güvenli bulmadığını anlatan Hasan Yazıcı, "Ben güvenli bulmuyorum. Çünkü burada herhangi bir denetim ve kontrol yoksa iyi bir şey değil. Denetim ve kontrol olmalı. Buradaki kurallar da önemli. Kiralanan bisikletle ne kadar mesafeye gidileceği de önemli. Bu kurula uyulmalı" dedi.

'OLAY ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Tatil için Uzungöl'e gelen Sevda Yazıcı da, "Olay üzüntü verici. Bisikleti şahsen ben tehlikeli görmüyorum. Hayatını kaybeden kadının kendi inisiyatifine kalmış, oraya gitmeyebilirdi. Kendi tedbirini kendi almalıydı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uzungöl'e gelen ziyaretçilerden görüntüler

-Uzungöl'de akülü bisiklet sürenlerden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerine giderken tehlike arz edecek yol görüntüleri

-Muhabir (Selay Saykal) anons

-Röportajlar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/TRABZON-DHA

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Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Piper yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Erdem Piper, 16 ACJ 448 plakalı motosikletiyle caddeye çıkarken, Yalıntaş yönüne giden Ali Rıza Uzun'un kullandığı 16 ECR 73 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, Erdem Piper de otomobilin ön camına çarparak, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem Piper'e ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından enbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera:  Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Denizde boğulan genç toprağa verildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, arkadaşıyla birlikte dalgalara kapılarak boğulan Suriye uyruklu Bilal Zarife'nin (23) cenazesi toprağa verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bilal Zarife ile Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi Filistin uyruklu Hamza Alasqhar (19) dün arkadaşlarıyla denize girmek için Karasu ilçesine gitti. Bilal Zarife ile Hamza Alasqhar dalgalara kapılırken, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Bilal Zarife'nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi Hasan Zarife, acı haberi alır almaz Sakarya'ya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, hayatını kaybeden Bilal Zarife'nin yakınlarını makamında ağırlayarak, cenaze işlemleriyle ilgili bilgi verdi. Tüm işlemleri aile adına yapan İl Müdürlüğü ekipleri, aileyle birlikte Sakarya Üniversitesi Kampüsünde bulunan Kampüs Camii'nde kılınan cenaze namazına gitti. Cenaze namazını Bilal Zarife'nin ağabeyi Hasan Zarife, cami imamı ile birlikte kıldırdı. Cenaze namazına Bilal Zarife'nin üniversite arkadaşları katılırken, büyük üzüntü yaşadılar. Bilal Zarife'nin cenazesi Serdivan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hamza Alasqhar'ın cenazesinin ise yarın Filistin'e götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aile ziyareti

-İl Müdürü Arif Özsoy açıklama

-Cenaze namazının kılınması

-Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Tüfekle öldürülen kediye ağıt

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde M.C.'nin tüfekle vurduğu komşusu Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi telef oldu. M.C., gözaltına alınıp, serbest bırakılırken, Burcu Akyıldız ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., sokakta gördüğü komşusu Burcu Akyıldız'a ait kediyi, bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş ederek öldürdü. Sokağa çıkan Burcu Akyıldız, kediyi öldüren komşusuna tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler M.C.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C., daha sonra serbest bırakıldı.

KEDİNİN ARDINDAN AĞIT

Burcu Akyıldız, ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü. Akyıldız, "Yediğin yemeği çok gördüler. Bir tek kızım benim" diyerek ağlarken çekilen video, sosyal medyada yer aldı. Akyıldız, M.C.'nin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Burcu Akyıldız'ın ölen kedinin ardından ağıdı

Haber: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), -

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Eski muhtar evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 dönem muhtarlık yapan Şaban Özen (53), ablası tarafından evinde iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Side Yalı Mahallesi'nde 1996- 2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, daha sonra turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side'nin tanınmış ve sevilen simalarından Şaban Özen evinde ölü bulundu. Aynı apartmanda oturan ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri eve girdiklerinde Özen'in iple boynundan asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Özen'in cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şaban Özen'in cenazesinde inceleme yapılırken, yakınları feryat etti. Abla Aynur Gökçen, "Emeklerimiz boşa boşa gitti" diye ağıt yaktı. Side Rahvan Atçılar Kulübü kurucu üyesi de olan Şaban Özen'in 2- 3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulanslar ve evden görüntü

Sağlık görevlisinin evden çıkması

Evden çıkan ablanın feryat etmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Dicle Nehri'nde kaybolan 2 kardeşten Hakkı'nın da cansız bedeni bulundu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Ercan'ın (34) cansız bedenine ulaşılmasının ardından bugün sürdürülen arama çalışmalarında kardeşi Hakkı Ercan'ın (22) da cesedine ulaşıldı.

Olay, dün Cizre ilçesine bağlı Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde meydana geldi. Pikniğe giden Ahmet ve Hakkı Ercan kardeşler fotoğraf çekmek için demir borunun üzerine çıktı. Cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada ağabeyi Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü gören Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya kapıldı. 2 kardeşin Dicle Nehri'nde çırpındığını gören çevredekiler jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerini ihbarda bulunup, kurtarma çalışma başlattı.

Çevredekiler tarafından Dicle Nehri'nde çıkarılan Ahmet Ercan'a sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Ercan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Dicle Nehri'nin akıntısına kapılan Hakkı Ercan'a ulaşmak için dün akşam saatlerinde çalışma başlatıldı. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma görevlileri, AFAD ve Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Hakkı Ercan'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşıldı. Hakkı Ercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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