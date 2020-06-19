DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

GEBZE'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

D-100 Karayolu Gebze Center köprülü kavşağının altında bulunan alt geçidi sular bastı. Ankara ve İstanbul istikametine giden araçlar sularla kaplı alt geçitte ilerledi. Alt geçidin sularla kaplı olması nedeniyle ulaşım yavaş sağlanırken, belediye ekipleri suların çekilmesi için çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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GÖREVLİLER RÖGARI AÇMAK İÇİN SUYA DALDI

Adana 'da sağanak; caddeler su altında (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su altınta kalan araçlar

Vatandaşların araçlarındaki suları tahliye etmesi

Hasar gören araçlar

Görevlilerin dolan sel sularını tahliye etmesi

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Yusuf Duman (55), yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndan otomobiliyle geçenler, yol kenarındaki çalılıklar arasında ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin Yusuf Duman'a ait olduğunu belirledi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Duman'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Havran'a bağlı Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan Duman'ın piyasaya borcu olduğu tespit edildi. Jandarma soruşturma başlatılırken, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin şüpheli olarak arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir),

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Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi.

KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN

Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Tekirdağ'da polisten maske uyarısı(2)

22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN CEZA UYGULANACAK

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde vatandaşlara maske kontrolü yaptı. Yaya devriye gezen polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Maske takmayan bazı vatandaşlar, karşılarında polis ekiplerini görünce maske taktıkları görüldü. Maskelerini çene altında tutanlar ise polis tarafından durdurularak, doğru takmaları için uyarıldı. Polis ekipleri uyardığı vatandaşlara 22 Haziran'dan itibaren maske takmayanlara da 900 lira ceza uygulanacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekirdağ caddelerinde yürüyenler

-Polisin maske uygulaması

-Polisin vatandaşları uyarması

-Polisle vatandaş arasında diyalog

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ

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Karaman Valisi Işık, göreve başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle bakanlığın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Karaman Valiliği'ne atanan Mehmet Alparslan Işık göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı 'nın 10 Haziran'da yayımladığı kararname ile 41 ilin valisi değişti. Karaman Valiliği'ne ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Arparslan Işık atandı. Bugün kente gelen Vali Işık, valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Işık, "Türk dilinin merkezi, Atatürk'ün ata diyarı, Hz. Mevlana'nın annesinin, kardeşlerinin ve yakınlarının bağrına girdiği bu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanı içindeyim. Allah'tan beni mahcup etmemesini, utandırmamasını niyaz ediyorum. Ben 2006 ve 2012 yıllarında teftiş nedeni ile Karaman'da bulundum. Dolayısıyla Karaman'ın sosyal ve ekonomik yapısını yakından biliyorum. Bu aradaki 6 yıllık süre içerisinde de gelişimlerinide çok iyi izledim. Karaman'ın artı yönlerini bildiğimden dolayı eksi yönlerimizide tamamlayarak inşallah Karaman'a çok faydalı görevler yapacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Işık ve eşinin makam aracı ile valiliğe gelmesi

-Vali Işık'n tören mangasını selamlaması

-Vali Işık'ın açılması

-Vali Işık'ın makamından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu

NEVŞEHİR'de, Camikebir caddesinde kılınan Cuma namazında imam hutbeyi üstü açık Big Bus otobüsüne çıkarak okudu.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen camiler ve açık alanlarda Cuma namazı kılındı. Cami Cedid Mahallesi Camikebir Caddesinde kılınan Cuma namazına da çok sayıda vatandaş katıldı. Maskelerini takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bekir Efendi Camii imamı Emin İnce, Cuma hutbesini Big Bus otobüsüne çıkarak okudu. İnce, 'halis niyet' ve 'samimiyet' konulu hutbeyi okuduktan sonra otobüsten inip, Cuma namazını kıldırdı.