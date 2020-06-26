DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11yaralı

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazada geriye ölen ve yaralanan çocukların ise oyuncakları kaldı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmek Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, Ufuk Demirtaş'ın kullandığı kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ahmet Okal ve yanında bulunan Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ve çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ile İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Minibüste bulunan aralarında çocuklarında bulunduğu Derya Okal, Hülya Okal, Halil Okal, Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal, Hüseyin Kuş ile TIR şoförü Uğur Demir ve yanındaki 1'i bebek 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, " Valilik koordinasyonunda Yunak ve Çeltik Kaymakamlıkları ve Belediyeleri anında olaya müdahale etti. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Kaza nedeni henüz belli değil. Uzman ekip çağırdık ve inceleme yapıp ropar hazırlayacak. Şu an tespit ettiğimiz ölenler aynı aliden."dedi.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , minibüste bulunan tarım işçilerin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Devletimiz bütün güçleriyle olaya müdahale etti. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diyerim. Bu büyük kaza ve bize ders olsun. Ne kadar kaza olsadı dikkatsizlikle oluyor. Özellikle yaz günü buralarda tarım sezonu olduğu için sıcaktan dolayı sanırım vatandaşlarımız dikkatsız. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

-Röportajlar

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA

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Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Ayhan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

'BU ACI YÜREĞİMİZDE'

Vali Ayhan, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi, malumunuz Madımak Olaylarıdır. 27 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissederek bunun artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren bir ortak acı olması nedeniyle bu sene de farklı bir anma programı idrak edeceğiz. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedilen karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bunun da en büyük acısını ilimiz yaşadı. Maalesef o zamandan bu zamana kadar da bu acı yüreğimizdedir. Şer odaklarının bu yaptığı kalleşlik ve kahpe planları ilimizde ayrıştırmayı, bölmeyi değil bütünleştirmeyi, milletimizin daha birlik ve beraber olması hususunu artırarak devam etmiştir" dedi.

'HERHANGİ BİR YÜRÜYÜŞ PLANLAMASI YOKTUR'

Bu yıl anma etkinliklerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Vali Ayhan, "Geçmiş yıllarda malumunuz ki ilimize birçok yerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı oluyordu. Bu sene 16 Mart'tan itibaren birçok kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde herkes buna uydu ve hassasiyet gösterdi. Elbette bu acımız bunu yaşayacağız. Bu acılar bizi birleştirecek. Bu pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız, sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek birlik ve beraberliğe katkı sağlaması için gayret göstereceğiz. Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Yine il protokolünden belli kişiler ile geçmiş yıllarda görev alan tertip komitesindeki başkan ve üye şeklinde alacağız. Ayrıca siyasi parti il başkanları ve vekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma programı idrak edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Herhangi bir yürüyüş planlaması yoktur. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımızdır. Asla yürüyüş olmayacak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

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Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı (2)

VALİLİK: 21 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği 'nden yapılan yazılı açıklamada, 42 şüphelinin gözaltına alındığı, 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından verilen kararla, PKK/KCK terör örgütü yapılanması içinde, sözde kurucu meclis görevini üstlenen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adı altında faaliyette bulunan ve sözde delege sıfatıyla bahse konu yapı adına eylemlere giriştiği tespit edilen 63 şahsın yakalanmasına yönelik olarak, 26 Haziran 2020 tarihinde söz konusu şahıslara ait 76 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlar sonucu şüpheli şahıslardan 42'si yakalanmış olup 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise bölücü terör örgütüne ait çok sayıda doküman ele geçirilmiştir."