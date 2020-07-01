DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK AHLAKSIZ PAYLAŞIM YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan E.B., adliyeye sevk edildi.

ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK AHLAKSIZ PAYLAŞIM YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan E.B., adliyeye sevk edildi.

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde, Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyadan ahlaksız paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından binlerce kullanıcı, E.B.'ye tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN,

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Bursa'da gıda fabrikasında yangın

BURSA'da bir gıda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki gıda fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Kent merkezinin de birçok farklı noktasından yükselen dumanlar görüldü. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler fabrikanın tamamını sardı. İçerideki gıda malzemeleri ise küle döndü.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı, yapılan çalışmayla yangın itfaiye ekiplerince 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI

Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor.

Berat Albayrak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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