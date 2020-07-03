DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesine geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde 2 bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş odular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rab'bim tekrar yaşatmasın.ö dedi.

Bakan Koca, "Kimyasal bir tepki var mıdır'ö sorusunu, "Havai fişekte karbon dioksit, karbon monoksit, sülfür dioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz.ö diye konuştu

Bakan Koca, fabrikada 186 kişinin çalıştığını açıklayarak, "Çalışan toplam güvenlikle birlikte 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor.ö dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Hem soğutma çalışmaları, hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda sayın başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde elbette ki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği konusundaki çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamu ile paylaşılacaktır.ö diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerine tek tek hane ziyaretlerine başladık. Sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha yaşatmasın.ö dedi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ SAKARYA

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Ayşe Tuba'nın katil kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Özalpay hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, sanık Özalpay mahkemedeki son savunmasında, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, asla Ayşe Tuba'yı tasarlayarak öldürmedim" dedi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı 'nda başına satırla vurularak, öldürüldü. Yakalanan Özalpay, tutuklanarak cezaevine koyuldu. Hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay'ın bugün karar duruşmasına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Özalpay, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmada öldürülen Ayşe Tuba Aslan'ın babası Serdar, annesi Meral Sondikme de yer aldı.

Avukatların savunma ve taleplerinin ardından son sözleri sorulan sanık Yalçın Özalpay, tasarlayarak öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi. Özalpay, "Ben hiçbir zaman cinayeti tasarlamadım. Ayşe Tuba'nın ailesi üzerime geldi. 2 sene karşımdaki evde oturdu. Eğer öldürme niyetim olsaydı o zaman yapardım. Bu olaylardan dolayı çok pişmanım, 2 çocuğum var. Onlar için elimden geleni yaptım. Çocuklarımı alıp şehri terk etmek istiyordum ama bu olaylar oldu. Çok pişmanım" dedi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Yalçın Özalpay hakkında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Aslan'ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulamadı.

OLAY NEYDİ?

Eskişehir'de Yalçın Özalpay, boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı, geçen yıl Ekim ayında satırla saldırarak ağır yaralamıştı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölüncemi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

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Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR

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Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

KAYSERİ'de, yolcu minibüsünün sondaj kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Lalebeli mevkisinde meydana geldi. Şener Güzel (53) yönetimindeki 38 KT 574 plakalı minibüs, seyir halindeyken aynı yönde giden Serdar Karahan'ın (22) kullandığı 38 05 343 plakalı sondaj kamyonuna çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeynep Taşdemir (63), Muazzez Güzel (53), Şener Güzel (53) ve Nuran Sayak (60) yaralandı. Yaralı 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.