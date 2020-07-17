DHA YURT BÜLTENİ -16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -16

Terhisine 50 gün kala şehit olduKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in (23), Muğla'daki ailesinin evine acı haber ulaştı.

Terhisine 50 gün kala şehit oldu

"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in (23), Muğla'daki ailesinin evine acı haber ulaştı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

Evli, bir çocuk babası Mutlu Kartiz, vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinde, görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, şehidin Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'ndeki annesinin evine gidip, şehadet haberini verdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı.

Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit er Kartiz'in KKTC'deki 48. Piyade Birliği'ndeki vatani görevini tamamlamasına 50 gün kala, şehit olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin anne evinden görüntü

-Şehidin piyade er Mutlu Kartiz'in fotoğrafı

-Şehidin evine bayrak asılması

Haber - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

=======================

Bakan Pakdemirli, Ordu'da: Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ: TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TON

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton civarında beklendiğini açıkladı. Pakdemirli, "Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca inceledi, defalarca önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azalabilir belki sezon içerisinde ama görünen o ki, ilk defa burada açıklıyorum 665 bin ton fındık rekoltemiz var. Bunun manası nedir? Manası; geçen yıllara göre daha az fındığımız var. Bunun diğer anlamı nedir? Fındığımız daha değerli olacak demektirö dedi.

TMO DEVREYE GİRECEK

Pakdemirli, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına devam edeceğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla gelirken konuştum; Ordu'ya, Karadeniz uşaklarına özel selam gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi, 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız' dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de devreye girecekö diye konuştu.

Kıbrıs, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -16 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ -16 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]