DHA YURT BÜLTENİ- 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 16

İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulunmasıyla ilgili emniyet müdürlüğünden açıklamaİstanbul'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın, av tüfeğiyle vurularak öldürülüp, ardından...

İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulunmasıyla ilgili emniyet müdürlüğünden açıklama

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İstanbul'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın, av tüfeğiyle vurularak öldürülüp, ardından su kuyusuna atılmasıyla ilgili emniyet müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."

KARS

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Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

Kütahya'da Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan K. ilk ifadesini verdi. Alkollü olduğunu söyleyerek olay anlarını hatırlamadığını iddia eden Gürkan K., "Çok fazla alkol almıştım, sağı solu dağıtmışım. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Gürkan K.'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

VALİLİK: TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Öte yandan Gürkan K.'nın saklandığı ormanda yakalandığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin pompalı tüfekle birlikte yakaladığı Gürkan K.'nın ekipler eşliğinde araca götürüldüğü görülüyor. Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı duyuruda olayda terör şüphesi olmadığını açıklayıp, adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

İstanbul, Karadağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:52 Kaynak: DHA

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