DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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Mobilya mağazasında yangınMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Mobilya mağazasında yangın

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bodrum- Turgutreis Karayolu Atatürk Bulvarı'nda bir mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazanın deposunda bahçe mobilyalarının üzerindeki camın güneş yansımasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında 100 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polis, yangın sırasında çevre güvenliği alırken oluşan duman nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolunun bir bölümünde trafik yoğunluğu yaşandı. Mağazanın sahibi Erdem Kısaoğlu (37), "Mobilya mağazamız depo kısmında bahçe mobilyalarının üzerindeki camın güneş yansıması ile çıktığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 100 bin liralık maddi zararımız var" dedi.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Erat, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:04 Kaynak: DHA

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