DHA YURT BÜLTENİ- 16 - Son Dakika

11 YAŞINDAKİ ELİF'İ YAYLADA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda kaybolan Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler, yoğun sisin hakim olduğu bölgede, görgü tanıklarının ifadelerine göre küçük kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırdı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AKUT ve UMKE ekiplerinin de yer aldığı arama çalışmalarına iz takip köpekleri de kullanılıyor. Ekiplerin arama çalışmalarından şu ana kadar bir bulguya rastlanılamadı.Elif Akbayrak'ın babası Tevrat Akbayrak, gözyaşları arasında arama kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberi bekliyor. Acılı baba, kızına ait bazı kıyafet ve eşyaları, iz takip köpeğinin araması için arama kurtarma ekiplerine verdi.

'HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna da, Semen Yaylası'ndaki arama kurtarma çalışmalarını yerinden inceledi, ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tüm ekiplerin sahada her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak arama faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Tuna, kayıp küçük kızdan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

'PEŞİMDEN GELİYORDU'

Kayıp Elif Akbayrak'ın üvey annesi Gülcan Akbayrak, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Hayvanları alamaya gittik, ben geldim o üst yoldan peşinden geliyordu. Hayvanları ahıra bağladım, Elif eve dönmedi. Sağa sola baktık, ama yok. Akşamdan beri arıyoruz. Peşimden geliyordu, yoğun sis vardı. Bir sorunu yoktu, başarılı bir öğrenciydi. Bir psikolojik sorunu yoktu. Umarız sağ salim bulunurö dedi.

'ARAMADIK YER BIRAKMADIK'

Elif'i son görenlerden yayla sakini Nezir Usta da "Akşam annesiyle hayvanları almış yukardan doğru geliyorlardı. Eve yakın bir yerde sis ve yoğun duman vardı, işte orada kayboldu çocuk. Gece elimizde el fenerleriyle aramadık yer bırakmadık. Tüm oba her yere baktık, ama bir sonuç alamadık. Şimdi de güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarımızı devrettik. Aramalar sürüyorö diye konuştu.

'YANINDA KÖPEK VARDI'

Kayıp çocuk Elif Akbayrak'ı yamaç bölgede yanında köpekle beklerken fark edip kendisine seslendiğini ifade eden Ayşe Temizel ise "Akşam bahçede çalışıyordum, yanında köpek vardı. Köpek havladı. 'Niye havlıyor' diye baktım, baktım Elif'i gördüm. Onun korktuğunu sandım. 'Korkma kızım, karabaş gel dersen o sana bir şey yapmaz' dedim. O da bana 'ben köpekten korkmuyorum ki' dedi. Sonra ben daha bir şey demedim. Geceden beri aradık, ama bulamadık. İnşallah iyi haberlerini alırızö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışamları

Ekiplerden detayBaba ile röp.Üvey anne ile röp.Tanıklarla röp.Jandarmanın arama çalışmasıÇevreden detaylarMuhabir anonsu ( Fatih TURAN)

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR GİRESUN-DHA

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Bakan Karaismailoğlu, ilk sürüşü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı Amasya Çevre Yolu açılış törenin ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolda ilk sürüşü gerçekleştirdi. Bakan İsmailoğlu, otomobilin direksiyonuna geçerek Çevre Yolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu'nun sürüş görüntüleri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: AMASYA-DHA

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Otostoplu gasp çetesi çökertildi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otostop yaparak sürücülere tuzak kurup gasp yapan 2'si kadın, 4 şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Yenimahalle Otoban bağlantı yolunda 17 Temmuz günü otostop yapan kadını gören S.A. yol kenarında durup onu aracına aldı. Sohbet ettikleri sırada şoför kapısını aniden açan başka bir kadın, S.A.'nın boğazına bıçak dayayarak cebindeki 6 bin 400 TL'yi gasbedip kaçtı. S.A polise gidip parasının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.Yine aynı yol üzerinde 23 Temmuz günü Y. G. adlı sürücü yolda seyir halindeyken otostop yapan kadını görünce durup aldı. Birkaç kilometre gittikten sonra kadını indiren Y.G. cebinde bulunan bin 200 TL'nin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, Otoban Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamaraları detaylı olarak inceleme altına aldı. Polis her iki olayı da 33 AES 285 plaka hafif ticari araçla gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kullandığı aracın otobanın Ankara istikameti Körfez mevkiinde bulunan Tem 76 isimli dinlenme tesisinde park halinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri araca binmek üzere olan hırsızlık ve yağma suçlarından 11 suç kaydı bulunan E.Z. (25), hırsızlık ve yankesicilik suçundan 10 kaydı bulunan M.Y (19) adlı kadınlar ile hırsızlık suçundan 7 kaydı bulunan H.Y (32), hırsızlıktan 2 suç kaydı bulunan E.Z (27) gözaltına alındı.