DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldıMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı.

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Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise gazeteyle kapatıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerinden genel-detay görüntü-Katil yazısının gazete kağıdı ile kapatılması

-Katil yazısının fotoğrafı

Haber – Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı

DİYARBAKIR'ın AK Parti'li Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, silahlı yüzü maskeli bir grup tarafından ateşe verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik kamyoneti silahlı yüzleri maskeli bir grup tarafından durduruldu. Silahlı grup, kamyonet sürücüsü ve yanındaki işçiyi silah zoruyla araçtan indirdikten sonra, ellerindeki molotoflu ile aracı yaktı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis özel harekat ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri yakılan araçta inceleme yaptı. Ekipler, aracı ateşe veren saldırganların yakalanmasına yönelik bölgede operasyon başlattı.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saldırı kınandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tek gayesi kadirşinas Bağlar halkımıza hizmet etmek olan ve bu kutlu yolda gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçemizin her karışına hizmet götürmeye gayret eden belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi oldu. Temizlik için Nüket Coşkun Caddesine gitmekte olan aracımız önce yüzleri maskeli grup tarafından durdurulmuş, ardında havaya ateş edilerek araç sürücüsü personelimiz zorla indirilerek aracımız benzin dökülerek yakılmıştır. Olayın öğrenilmesi üzerine her koşulda milletimizin içinde ve hizmetinde olan Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, hain saldırının yaşandığı bölgeye gelerek faillerin bulunması için devletimizin ilgili makamlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak ve yüce Türk adaleti önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bağlar halkına yapılan hizmetleri hedef alan bu oluşum ve saldırılar bizi asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Bundan sonra daha büyük şevk ve kararlılıkla aziz milletimize hizmet edeceğiz. Halkımız kendisine yapılan hizmetleri baltalamayı planlayan karanlık planları hak etmiyor ve buna gerekli tepkiyi de olayın yerinde göstermiştir."

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
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