DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Foça'da tekne faciası: 4 ölü

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından ilçede yaşayan vatandaşlardan Burçin Tekin, olaydan birkaç saat önce tekneyi gördüğünü ve kapasitesinin üzerinde yolcu aldığını fark ettiğini söyledi. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki teknenin oldukça kalabalık olduğunu söyleyen Tekin,3 yıldır kendisinin de tur teknesi işlettiğini söyleyerek Egem isimli tekneyi saat 13.00 sıralarında gördüğünü dile getirdi. Tekin, teknenin kalabalık olduğunu görünce fotoğrafını da çektiğini belirterek "Biz tur tekneleri olarak kapasiteye uygun hizmet veriyoruz. Özellikle özel teknelerin kapasiteleri alkol alıp almadıkları Can yelekleri kontrol edilmeli. Bugün teknenin içerisinde çok sayıda insan vardı ve dikkatimi çekti. Fotoğraf çekerek bu durumu Sahil Güvenlik Liman başkanlığına bildirmek istedim. Amacım herhangi bir can kaybı olmaması için önlem alınmasını sağlamaktı" dedi. Daha sonra Foça'da bir tur teknesi battığı haberini aldığını söyleyen Tekin, teknedeki yolcu sayısının 10'dan fazla olduğunu iddia etti. Foça'da tur tekneleri için olağan bir gün yaşandığını ifade eden Tekin, rüzgarın hızının da normal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Biz kışın daha sert havalarda çıkıyoruz. Bizim teknelerimiz ona göre kapasiteler ile seferlere çıkıyor ama maalesef özel teknelerde denetimler sınırlı. İnsanların bilgisizliği ne de bağlı olarak kalabalık gruplar halinde bindiklerini görüyoruz. Teknesi olanlar denize açılacakken akrabaları ve yakınları da geliyor gezme amacıyla hep birlikte denize açılıyorlar. Nasıl trafikte Bazı kurallar konuyorsa Deniz ulaşımında da belli kurallar geçerlidir. Denetimler ticari teknelerde olduğu gibi özel teknelerde de uygulanmalıdır. bugünkü tekneye de ücretli binildiğini sanmıyorum çünkü hepsi aile gibiydi. Ama teknenin 3 katı kapasiteli çıkmışlar. Benim teknem de 25 kapasiteli pandemi nedeniyle 13 kişi çıkabiliyorum. Ama o tekne 10 kişiyle nasıl cıkmış anlayamadım. Biraz cahillik olmuş."