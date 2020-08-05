DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

VAN VALİLİĞİ VAN BAROSU'NUN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Barosu, göçmenlere mezar olan teknenin batmadan önceki görüntülerini paylaştı (2)

Van Valiliğinin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Twitter sayfasından "27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölünde hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenlerin son anların ait teknede çekilmiş görüntülerö başlıklı video paylaşılmıştır. Görüntülere 18 Temmuz 2020 saat 10: 00 sıralarında ulaşılmış olup, İstanbul 'da yaşayan ve görüntülerin ilk kaynağı olan Afgan uyruklu şahısla aynı gün içerisinde iletişim kurulmuştur. Afgan uyruklu şahıs ile yapılan telefon görüşmesinde, başka biri tarafından videonun kendisine gönderildiğini, görüntülerdeki kişileri tanımadığını, görüntülerin hangi araca veya kime ait olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Görüntüler analiz edildiğinde; videodaki teknenin batmış olan Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği, çıkan cesetler ile görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkallerin benzerlik göstermediği, kayıtta gün ışığının görüldüğü ancak olayın gece saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır."

VAN

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8 yaşındaki kardeşini bıçakla öldürdüğünü söyleyip, polise teslim oldu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis merkezine giden S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y.'yi (8) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Bölgeye giden polis, Seyit Taha Y.'nin cansız bedenini buldu. Komşuları tarafından psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürülen S.Y. gözaltına alındı. Olay, saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı. POLİS ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ BULDUOrman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Seyit Taha Y.'nin ailesinin olay yerinin yakınında oturduğu, baba Osman Y.'nin şoförlük yaptığı öğrenildi. Öte yandan komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polislerin olay yerine gidişiAmbulansın olay yerinden çıkışıOlay yerinde yapılan incelemeAmbulansın olay yerinden çıkışıCenaze aracının gidişiSeyit Taha Y.'nin fotosu

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Beyrut'ta patlayan gübrenin Türkiye'ye girişi yasak LÜBNAN'ın Beyrut kentindeki patlamaya neden olduğu iddia edilen 'amonyum nitrat'ın Türkiye'ye girişinin 2016 yılında yasaklandığını hatırlatan Kimya Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Hasan Emir, Türkiye ve İskenderun için bir risk görülmediğini kaydetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı. Patlamanın görüntülerinin yayınlanmasının ardından, liman kenti İskenderun'da da benzer bir tehlike akıllara geldi. Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kimya Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Hasan Emir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2016 yılında aldığı kararla, amonyum nitratın ülkeye girişinin yasaklandığını hatırlattı. Bu kararın yerinde ve önemli olduğunu belirten Emir, amonyum nitratın hem terör olaylarında kullanımının hem de tarımsal alanda düzensiz kullanıldığında toprağa verilen zararın önüne geçildiğini söyledi.'DEPOLANMASI BÜYÜK RİSK'Amonyum nitratın çoğunlukla Rusya'dan geldiğini kaydeden Emir, "Bu maddenin depolama şartları çok önemli. Bir şehrin içinde, merkezinde, bir limandaki stok ambarında uzun süre bekletilmesi ve depolanması büyük bir risk. Beyrut'ta yaşananlar tamamen cinayettir. Çok miktarda amonyum nitratın burada bekletilmesinin nedenini anlamış değilim. Binlerce insanın yaşadığı yerde, sigara içilmesinin bile yasak olduğu bir depoda kaynak yapılması, tam bir cinayettir" dedi.GİRİŞİ YASAKTürkiye açısından İskenderun'un demir-çelik ve gübre sirkülasyonuna dikkat çeken Emir, şöyle konuştu:

"İskenderun bölgesinde çok sayıda özel gübre firması ve depoları bulunuyor. Bu depoların hepsinde de depolama açısından büyük bir titizlik gösterildiğine inanıyorum. Amonyum nitrat gübresi dökme olarak gelir ve hemen gider. Beyrut'taki patlamaya neden olan 33'lük gübrelerin ülkeye girişi zaten yasak. Bölgemizde depolanan 26'lık ve 21'lik gübreler ise ithalat yerinden çiftiye ulaştırılana kadar kontrol altında tutuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri sıkı bir denetimden geçiriyor. İskenderun için, Beyrut benzeri bir tehlike görmüyorum."