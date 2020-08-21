DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kayseri'deki iş insanını, 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili Emrah Yıldırım, gözaltına alınıp, tutuklandı. Emrah Yıldırım, ifadesinde, Adıbelli'yi 2 milyon euro karşılığında öldürdüğünü, cinayetten önce atış talimi yaptığını söyledi.

Olay, 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'nin iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine girip tabanca ile iş insanı Orhan Adıbelli'ye ateş ederek kaçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Adıbelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi Emrah Yıldırım'ın Gaziantep'te olduğunu belirledi. Yıldırım, taksi ile kaçarken polisin kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 5 gün önce Kayseri'ye getirilen Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPTIM'Emrah Yıldırım, savcılık ifadesinde cinayeti para karşılığında işlediğini ileri sürdü. 2012 yılında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girip, 19 Ekim 2019'da tahliye edildiğini anlatan Yıldırım, İstanbul'da görüştüğü Murat adlı kişinin tetikçilik işi olduğunu, 2 milyon euro verileceğini söylemesi üzerine işe kabul edebileceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine Sadık M. adlı kişiyle görüştüğünü belirten Emrah Yıldırım, "Bana 45'lik fişek atan tabanca ile cep telefonu verdiler. Silahın ağır olduğunu söylemem üzerine, ismini bilmediğim bir köye giderek iki şarjör atış talimi yaptım. 150 bin TL'yi peşin olarak aldım. Kayseri'ye giderek Talas'ta bir ev kiraladım. Ben ayrıca keşif yaparken Orhan Adıbelli'nin oğlunun evinin sitesinde bir ev tuttum. 2 hafta kaldım, amacım Orhan Adıbelli'nin bu siteye gidip gelmediğini takip etmekti. Daha sonra gece gündüz sürekli takip ettik" dedi.'AĞABEYE GELDİM DEDİM VE 5 EL SIKTIM'Yıldırım, olay günü alışveriş merkezinden şapka aldığını, maske ve şapkasını takarak bir büfede oturduğunu belirterek, "6 kişinin oturduğu yere doğru gittim, silahı elime aldım, 'bana o silah ne' dediklerinde 'ağabeye geldim' diyerek Orhan Adıbelli'yi hedef alıp, 5 el sıktım. 3'ünün isabet aldığını gördüm. Çizgili gömleğimi, şapkamı ve maskemi çöp tenekesine atarak, bir taksiye binip sakin bir şekilde Talas'a gittim. Sadık M., Talas'ta saklanmamı söyledi. Rezidanslarda saklandım, sonra Maraş iline, oradan da Antep'e gittim" dedi.Sadık M.'den işi aldığında Orhan Adıbelli'nin Mersin ve Hatay Limanı'ndaki işlerden dolayı Cevat B.'ye yanlış yaptığının söylediğini ileri süren Yıldırım, "İşi aldıktan sonra Cevat'ın öldüğünü öğrendim. Orhan Adıbelli'yi öldürmem karşılığında 2 milyon euroya anlaştım ama 200 bin TL vermişlerdir. Ben bu olayı para karşılığı yaptım" ifadelerini kullandı. 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIÖte yandan Emrah Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Cinayete karıştıkları ve azmettirdikleri iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orhan Adıbelli'yi öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Emrah Yıldırım'ın (26) daha önce tutuklandığı olayda tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTutuklanan cinayet şüphelilerin adliyeden çıkarılmasıDiğer görüntüler

Yasin DALKILIÇ- Yusuf AĞAŞE KAYSERİ-DHA

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Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuya sebep oldu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.Olay Gebze Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yüksek ısıda çalışan döküm fırınlarında yangın çıkması üzerine bina boşaltılarak itfaiyeye haber verildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yanan fırına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri fırınlarda yangın çıkması ihtimaline karşın uzun süre soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bazı işçilere fabrikaya gelen ambulansta tedavi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fabrikadan çıkan dumanlarİtfaiyenin çalışmalarıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Markete 5 kez hırsız girdi, işletmeci nöbete başlayacağını söyledi

Bursa'da bir markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin belli aralıklarla gerçekleştirdiği 5 ayrı hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sebze-meyve gibi ürünleri ve sadaka kutusunun çalınmasıyla birlikte polise şikayette bulunduğunu söyleyen market işletmecisi Yakup Saydan (19), "Böyle giderse markette nöbet tutmaya başlayacağım. Artık o hale geldik" dedi.Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerindeki markete kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 kez hırsızlık olayı meydana geldi. Gece saatlerinde markete gelen şüpheli, karpuz, üzüm, şeftali gibi meyveleri çalarak kayıplara karıştı. Son olarak marketten sadaka kutusunun çalındığını fark eden market işletmecisi Yakup Saydam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAÖte yandan, şüphelinin marketten gerçekleştirdiği hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bez maskeli şüphelinin ilk olarak bisikletle marketin önüne gelerek manav reyonundan karpuz alıp, bisikletiyle uzaklaştığı görülüyor. Daha sonraki görüntülerde ise, yine marketin önüne gelerek farklı meyveler ve son gelişinde ise sadaka kutusunu alıp, marketten çıktığı görülüyor.'CAMİYE BAĞIŞLADIĞIMIZ SADAKA KUTUSUNU ÇALDILAR'

Son 1 ayda 5 ayrı hırsızlık olayı meydana geldiğini söyleyen market işletmecisi Yakup Saydan, "Son hırsızlık olayında, yani sadaka kutusu çalındığında babam dükkandaydı. Arkasını döndüğü sırada sadaka kutusunu alıp beline koyuyor. O sırada babam fark ediyor. Babam peşinden koşuyor fakat ara sokaklara girerek izini kaybettiriyor. Sadaka kutusunda yaklaşık 400 lira vardı. Bir aydır biriktiriyorduk. Sadaka kutusunu mahallemizdeki camiye bağışlıyorduk. Belli aralıklarla gece gelip karpuz, kavun, üzüm, kayısı çalıyorlar. Gece 3-3.30 arası geliyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. 200 lira civarında şahsi zararımız var. Sadaka kutusunda da yaklaşık 400 lira vardı. Kaç defa hırsızlık oldu bir şey demedik ama böyle giderse markette nöbet tutmaya başlayacağım. Artık o hale geldik" dedi.