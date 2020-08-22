DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kamyon denize uçtu, şoför yaralandı

TRABZON'un Arsin ilçesinde, önündeki otomobilin aniden fren yapması nedeniyle sürücüsü direksiyonu kıran kamyon, sahil kıyısındaki kayalıkların üzerinden denize uçtu. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden, şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu, iddiaya göre önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu, otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Şoförün kontrolünden çıkan kamyon, denize uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağırılırken, kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denize uçan kamyonun görüntüsüDeniz kıyısından görüntüler

HABER KAMERA: Salim SARIKOÇ/ARSİN (Trabzon),

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Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar, saman yüklü TIR'ı yaktı ADANA'da, hareket halindeki saman yüklü TIR, yol kenarında yakılan anızdan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yandı.

Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ertel yönetimindeki 38 F 5021 TIR'a otoyol kenarında yakılan anızın kıvılcımları sıçradı. TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına park ederek, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm TIR'ı sardı, bu sırada alevler yol kenarındaki çalıları da tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, alınan güvenlik önlemlerinin ardından tek taraflı trafiğe açıldı.