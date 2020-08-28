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KASTAMONU'DAKİ SOYGUNUN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIKastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı (2)Kastamonu'da kuyumcudaki soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KASTAMONU'DAKİ SOYGUNUN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı (2) Kastamonu'da kuyumcudaki soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; yüzünü maske ve şapka ile kamufle eden şüpheli, içeriye girip elindeki poşetten tabancayı çıkardıktan sonra kapıyı kapattı. İş yerinde çalışan kadın, vitrindeki altınlara yönelen şüpheliye müdahale ederek engel olmaya çalıştı. Bu sırada iş yeri sahibi Elif Pehlivan da saldırgana müdahale etti. Şüpheli, önce çalışan kadına, daha sonra Elif Pehlivan'a ateş edip, iş yerinden çıkarak uzaklaştı. İş yeri çalışanının, son anda eğilerek kurşuna hedef olmaktan kurtulduğu görüldü. Polis, Elif Pehlivan'ı ağır yaralayıp kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:18 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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