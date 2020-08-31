Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
EDİRNE merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında N.Y., E.B. ve F.A. adlı şüpheliler, 4 kilo 220 gram uyuşturucu ve 6 gram Hint keneviri ile ele geçirildi. 3 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.Operasyonun devamında ise Edirne'de Ş.P., G.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 82 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ve 1 tabanca, 45 tabanca mermisi ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartı ile salıverildi.
İlk 2 operasyonda yakalanan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda S.G. ve G.K. İstanbul'da, M.K. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İ.B. Ankara'da, S.Y. de Kırklareli'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:26 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika