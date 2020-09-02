DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

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'Bildirilmeyen temaslılar, hastalığı yaymaya devam ediyor'KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Özellikle bizlere bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişiler, toplumda hastalığı yaymaya devam ediyor" dedi.

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'Bildirilmeyen temaslılar, hastalığı yaymaya devam ediyor'

KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Özellikle bizlere bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişiler, toplumda hastalığı yaymaya devam ediyor" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç, salgın sürecinde nefes darlığı, öksürük, kırgınlık, yaygın eklem ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Bu tür şikayetleri olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna veya 1'inci basamak aile hekimlerine başvurmalarının büyük önem arz ettiğini söyleyen Dr. Kılıç, aile hekiminin uygun görmesi durumunda PCR testi yapılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, "Bu testleri verdikten sonra da evinize geçin, sonucunuz çıkana kadar dışarıda hiçkimseyle temas etmeyin. Özellikte misafir asla kabul etmeyin ve evin içinde de test sonucunuz çıkana kadar özel izolede kalmaya dikkat edin. Bu süreç içerisinde temennimiz inşallah hepinizin negatif çıkması ve bu viral hastalığa yakalanmamanız. Ancak testiniz pozitif çıkarsa özellikle kendinizi korumanız açısından aile hekiminiz sizi her gün arayacaktır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Covid-19 tedavi ve destek hattımız tarafından mutlaka aranılacak, bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

'HASTALIĞINIZ ÇIKTIĞI DÖNEMDE AYRI ODALARDA KALIN'

Koronavirüsle mücadele konusunda, testi pozitif çıkan hastaların en son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri bildirmeleri gerektiğini belirten Dr. Kılıç, şunları kaydetti: "Özellikle bizlere bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişiler toplumda hastalığı yaymaya devam ediyor. Bu kişilerin bir an önce tespit edilmesi ve bunların da bir an önce izole edilerek tedavisine başlanması toplum ve halkımızın sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda dikkatli olunmasını tekrar özenle ve önemle tavsiye ediyorum. Hastalığınız çıktığı dönemde mümkünse ayrı bir odada kalın. Maskenizi mutlaka takın ve evinizden hiçbir surette 14 gün süreyle dışarı çıkmayın. Bu süreç zarfında ekiplerimiz tarafından sizlere ilaç desteği de verilecektir. İlaçlarınızla ilgili sıkıntınız olursa 'Covid-19 Destek ve Tedavi Hattı'mızı arayabilirsiniz. Burada size gerekli yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu süreç zarfında hastalığınızla ilgili kötüleşme veya bulguların kötüye gitmesini fark ederseniz, özellikle nefes darlığı, geçmeyen öksürük gibi bu konuda da sağlık ekiplerimize mutlaka haber vererek destek almanız gerekiyor. Biz bu süreci el ele, gönül gönüle, sizlerin desteği ile daha kolay aşacağımız fikrindeyiz."

İsmail Kılıç, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:27 - Kaynak: DHA

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