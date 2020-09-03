DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tartıştığı kadını zorla bindirdiği hafif ticari aracıyla götüren sürücü, kendisini takibe alan motosikletli yunus ekibinin önüne manevra yaptı. Hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 polis memuru ile zorla götürülmek istenilen kadın yaralandı. Avukat olduğu bildirilen sürücü gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında yapılan ihbarda, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde bir erkekle bir kadının tartıştıkları, ardından kadının 07 ABD 798 plakalı ticari araca zorla bindirildiği bildirildi. İhbar üzerine polis harekete geçerek, aracı takibe aldı. İhbarı yapan vatandaş da kadının zorla bindirildiği aracı takip ederek, polislere bilgi verdi.

POLİSLERİN ÖNÜNE DOĞRU MANEVRA YAPTIMotosikletli yunus ekibinde olan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ve Erkan Er, sürücüsünün M.S. olduğu belirlenen aracı, Acısu Kavşağı'nda yakaladı. Motosikletli polislerin durdurmak istediği sürücü M.S., aracıyla polislerin önüne manevra yaptı. Duramayan motosiklet araca çarparken, 2 polis memuru yola savruldu. Takviye polis ekipleri ve sağlık görevlileri, hızla olay yerine geldi. Ağır yaralanan 2 polis memuru, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polislerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.Diğer yandan avukat olduğu belirtilen sürücü M.S. polis tarafından olay yerinde gözaltına aldı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, olayın ardından kaza yerine gelerek, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntülerMotosikletten Araçtan görüntüOlay yerine gelen kaymakamdan görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kedi 'Mokali', Maydos Antik Kenti ve kazı ekibinin maskotu oldu

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, geçen yıl Barbaros Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında, bir bölümü toprak altında kalmış şekilde bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Sazcı, 'Mokali' ismini verdiği kediyi bu yaz, kazı yaptığı Maydos Kilisetepe Höyüğü'ne götürdü. Kedi, antik kentin maskotu oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, geçen yıl Barbaros Mahallesi'nde oturdukları sitenin yanında arazide vücudunun yarısı toprağa gömülü bir kedi buldu. Kediyi veterinerde tedavi ettiren Doç. Dr. Göksel Sazcı, 2 ay boyunca özel süt ve ilaçlarla bakımını sağladı. Tedavisinden sonra iyileşen kediye 'Mokali' adını veren Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yaz kazı çalışmaları başlayınca, kediyi Çanakkale'deki evinde bırakmak yerine, Maydos Antik Kenti Kazı Evine getirerek, burada bakmaya başladı. Mokali, kısa sürede kazı ekibinin maskotu haline geldi. Her gün ekiple kazı alanına giden Mokali, kazı ekibi çalışma yaparken burada zaman geçiriyor. Mokali kazı çalışması bittikten sonra tekrar ekiple kazı evine dönüyor. Mokali, kazı evinde kendisine mama veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı ile çalışma masasında zaman geçiriyor.

'KAZI EKİBİNİN VAZGEÇİLMEZ ÜYESİ HALİNE GELDİ'Mokali'nin kendileri ve kazı ekibi için vazgeçilmez bir üye haline geldiğini belirten Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, "Geçen yıl oturduğum evin önünde köpek kulübesi vardı. Annesine de biz bakmıştık. Annesi oraya yavruladı. Üç kardeştiler, fakat komşularımızdan biri üç yavrudan iki tanesini alıp evine götürmüş. Çocuklarıyla oynamış. Sonra tekrar yerine bırakmış. Anne kedide o iki yavruyu üzerine insan kokusu sindiği için dışlamış ve toprağa gömmüş. Belki hastalıklı olduğunu düşündü. Biz gözlemlediğimiz için o kedi yavrularını göremeyince panik olduk. Site bekçimize sorduk. Oda kedi ile yavrularının bir araziye doğru gittiğini söyledi. Biz de o yönde ilerledik. Baktık ki, anne kedi yavrularını toprağa gömmüş. Çok geçti, ölmüştü. Ama Mokali'nin arka bacakları toprak üstündeydi. Hareket ediyordu. Eşimle birlikte topraktan Mokali'yi çıkardık, veterinere götürdük. Tedavisini yaptırdıktan sonra, 2 ay boyunca vitaminli özel kedi sütüyle besledik, baktık" dedi.

'MOKALİ KAZIMIZIN KEDİSİ OLDU'Mokali'yi kazı zamanı evde bırakmak yerine kazı evine getirerek burada baktıklarını kaydeden Doç. Dr. Göksel Sazcı, şunları söyledi: "Artık Mokali kazımızın kedisi oldu. Kazı ekibi üyelerini de çok sevdi. Artık Mokali kazı evi maskotumuz. Mokali kazı yerinde çok eğleniyor. Belli rutinleri var. Sabah kalkıyor. İlk önce benim odama geliyor. Çünkü ben mama tedarikçisiyim. Onunla birlikte odama gidiyoruz. Mamasını yiyor. Daha sonra benimle birlikte araziye çıkıyor. Ben geri dönüyorum. Diğer işleri yapmak için Mokali ise, eğleniyor, zıplıyor, hopluyor. Sonra kazı evine geri dönüyor. Kazı evinde yine benim yanıma geliyor, diğer kazı ekibi çalışanlarının yanına giderek oynuyor. Sonra güzel bir uyku çekiyor. Akşama kadar çoğunlukla uyuyor. Araziye gidip, geliyor. Ama geceleri özellikle bir kazı bekçisi gibi araziye geliyor. Burada açmalarda dolaşıyor. Belki de avlanıyor ve geldiğimiz de dipdiri oluyor. Mokali'nin rutini böyle, höyükte ve kazı evinde zaman geçiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Maydos Antik Kenti ve kazı evinden genel ve detay görüntüler.-Kazı alanı ve kazı evinde zaman geçiren Mokali kedisinden genel ve detay görüntüler.-Mokali kedisinin kazı ekibi ile kazı alanında olmasından görüntüler.-Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT(Çanakkale),

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Fuardaki güzellik yarışmasına getirilen ineğin kaçması heyecan yarattı

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Holstein cinsi inek güzellik yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmaya getirilen bir inek, kamyonetten indirildiği sırada kaçarak fuar alanında heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'ndaki etkinlikler bugün 'Holstein cinsi inek güzellik yarışması' ile sürdü. Yarışma öncesinde konuşan Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, yarışmanın geleneksel hale geldiğini ve bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Bu yarışmayı düzenlememizin amacı kaliteli, iyi ırklar yetiştiren üyelerimizi ödüllendirmek ve onları teşvik etmek. Tekirdağ yetiştiricileri olarak, yetiştirdiğimiz hayvanlarda iddialıyız. Şu anda Türkiye'nin en iyi ırk hayvanlarının ilimizde yetiştirildiğini iddia ediyoruz. Bu yarışmayı da bunu tanıtmak ve bunu gündeme getirmek için yapıyoruz. Hayvanlarımız ön elemeden geçtiler. Buraya gelen hayvanlar bizim için finalistler. Buraya gelen hayvanlar 14 kategoride değerlendirmeye alınıyorlar. Birinci olan ineğin sahibi ödül olarak Almanya fuar gezisine katılırken, dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine birlik ve sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller verilecek" dedi.

KAÇAN İNEK HEYECAN YARATTIYarışma öncesinde inekler kamyonetlerle fuar alanına taşındı. Güzellik yarışmasına getirilen ineklerden biri kamyonetten indirildiği sırada kaçarak ortalığı birbirine kattı. Fuar alanına giren inek, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kısa süre yaşanan arbede sonucunda 5-6 kişinin uğraşları sonucunu yakalanıp güzellik yarışmasına getirildi. Kaçan inek yarışma dışında bırakılırken, 9 inek jüri üyeleri tarafından, yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi 14 kategoride değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Emre Nazlı'ya ait inek birinci, Sait Çakır'a ait inek ikinciliği alırken, Fikret Mercan'ın ineği ise 3'üncü oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Yarışmaya katılan inekler-İneklere verilen numaralar-Jürinin çalışmaları-Birlik Başkanı Ergin Durgun'un açıklaması-Kamyondan indirilen ineğin kaçması-Kaçan ineğin konukların bulunduğu çadıra girmesi-İneğin yakalanması-Yarışmacılara ödüllerinin verilmesi-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kayseri'de sıcak hava bunalttı KAYSERİ'de, sıcak hava dalgası etkili olurken, bunalan kent sakinleri, park ve gölgelik alanlarda kalmayı tercih etti.

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Kayseri'de de etkili oldu. Eylül ayı olmasına rağmen kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 38 dereceyi buldu. Günlük hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkmak zorunda kalan bazı kişilerin, park ve gölge alanları tercih ederek, sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü. Kent sakinlerinden Habip Yıldız (73), "Havalar çok sıcak, ben korunmak için gölge alanlarda bulunuyorum. Faturalarımızı ödemek için çarşıya çıktık. İşimi bitirir bitirmez eve döneceğim. Çok sıcak, bunalıyorum" dedi.Bazı kişilerin de güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kayseri kent merkezinden görüntüTermometre görüntüsüKent merkezindeki vatandaşlarla sıcaklık üzerine röportajDiğer görüntülerHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Şeref KAHRAMAN- KAYSERİ-DHA

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Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, 'Enerji Danışmanım' projesiyle enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor. Şirket, proje kapsamında ziyaret ettiği ev ve iş yerlerinde hem genel tasarruf çalışmaları hem de özel durumlara göre verimlilik sağlama önerilerini aktarıyor.Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 5 milyon vatandaşa hizmet veren Limak Enerji, tüketicilerine enerji tasarrufu konusunda ipuçları verdiği 'Enerji Danışmanım' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timleri, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Tim, ziyaret ettiği yerlerde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için gerçekleştirilecek önlemlerle ilgili bir kontrol listesi üzerinden ilerliyor. Böylece ziyaretlerde kullanıcıların mevcut durumunu görmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak, sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Proje ile tüm Türkiye'de pek çok ev ve iş yerine ulaşılarak, tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLANIYORTimin ziyaret ettiği bir markette klima, market içerisinde personel ihtiyacı amaçlı kullanılan küçük ev aletleri gibi elektronik cihazların ve yiyecek, içecek dolaplarının doğru kullanım ve konumlandırmalarının nasıl yapılması gerektiği, ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarrufun nasıl yapılabileceği, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda bilgiler verildi. Proje kapsamında marketin son elektrik faturası incelendi ve alınacak önlemlerle ayda ve yılda ne kadar tasarruf edilebileceği söylendi. Seçilen örnek işletmede, elektrik faturası 2 bin 31 lira iken, verilen enerjik tüyolarla faturalarını bin 625 liraya kadar düşürmeleri sağlandı. Böylece iş yeri sahibi, ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 5 bin liraya varan bir tutarı tasarruf edecek.'ENERJİ DANIŞMANIMIZ ELEKTRİK TASARRUFU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK YAPIYOR'Projenin detaylarını anlatan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Projemiz kapsamında farklı enerji tüketim gruplarındaki kullanıcılarımızı tek tek ziyaret ederek, elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgiler veriyoruz. Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji danışmanlarımız elektronik cihazların tasarruf sağlanacak şekilde, doğru kullanımına ilişkin danışmanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.Tasarruf tüyoları da veren Aytac, "Esnaflarımız, soğuk yiyecek dolaplarını dış hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde enerji sarfiyatını artıracağı için süpermarket önüne konumlandırmak yerine, market içerisinde uygun alanlarda konumlandırarak ciddi tutarlarda tasarruf edebilirler. Esnaflarımız enerji izleme ve yönetim sistemi kullanarak da daha profesyonel olarak enerji kullanımlarını yönetebilir, işletme giderlerini azaltabilirler. Verimli ve kontrollü kullanım ile havalandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolaplarında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolü ile de yüzde 3 oranında tasarruf sağlayabilirler. Esnafımız enerji yönetim sistemlerini kullanarak, enerjilerini toplamda yüzde 26 oranında daha verimli ve tasarruflu kullanabilecekler" dedi.ENERJİ DANIŞMANIM İLE ELEKTRİĞİNİZİ TASARRUFLU KULLANINEnerji Danışmanım Projesi kapsamında şirketin özel olarak hazırladığı web sayfasında da elektronik aletlerin ne kadar enerji tüketimi yaptığı uygulamalı olarak gösteriliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, kendi konut ve iş yerlerinde ne kadar enerji tükettiğini hesaplayarak, kendilerinin enerji danışmanı olabiliyor.

Vatandaşlar, 'www.limakuludag.com.tr 'adresi üzerinden Enerji Danışmanım sayfasına ulaşarak, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kwh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Evde kullanılan tüm cihazlar için bu değerler girildiğinde, ortaya aylık fatura tutarı çıkıyor. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.