DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Giresun'daki selde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi aranıyor

GİRESUN'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni, Harşit Çayı'nda bulundu. Yılmaz'ın bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte, 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde, kayıp olarak aranan 5 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Doğankent-Tirabolu ilçeleri arasındaki Taşocağı mevkisinde kaybolduğu yerden 7 kilometre aşağıda, Harşit Çayı'nda bulunan cansız bedenin, Osmaniyeli Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın şehit olduğu felakette Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatını kaybetti. Kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ve Emine Akgün ise halen aranıyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış arıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri ise Karadeniz'de arama çalışması yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 personel görev alıyor.

YARALAR SARILIYOR

Dereli ilçesinde esnaf, etkili yağışın ardından gelen taşkınla çamur, taş ve toprakla kaplanan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına gelirken, esnaf da dükkanlarını kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. Diğer yandan da ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone görüntüsü-Arama çalışması

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/GİRESUN,

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BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINMADI Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de katıldığı Ulusal Çay Konseyi toplantısında, Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangının kontrol altına alınamadığını belirterek, "Çorum-Sinop arasındaki orman yangınına müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda yangınlarda en deneyimli ve etkin yetkili arkadaşlarımızı gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, yangın henüz kontrol altında değil ama kontrol altına almak için arkadaşlarımızın gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ama parçalı bir araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor. Ama diğer yangınları hallettiğimiz gibi bunu da halledeceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bakan Pakdemirli açıklama

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/DHA

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Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarını kontrol etti. Durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği, nakit para alışverişinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplu taşıma araçlarının durduruluşuPolis ekiplerinin kontrol yapılması Araç ve yolculardan görüntü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nden Sanayi Kavşağı yönüne giden B.S. yönetimindeki 22 FV 800 plakalı kamyon, eski cezaevi mevkiinde dönüş yapmak üzere bekleme yapan E.D. idaresindeki 22 FV 999 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir işyerinin kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D., ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.