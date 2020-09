DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Bursa'da maske takmayan sürücü ile yolculara ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada, maske kullanmayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl- Yenişehir yolunda güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada araçlarda tek tek arama yapıldı. Uygulamada 15 sürücüye, maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 13 bin 500 TL ceza yazıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Uygulamadan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

=============================

KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2)GEÇ KALDILAR

Adana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi. Kapılar kapandıktan sonra gelen 10 kişi ise sınava geç kaldıkları için içeri alınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------- - Sınava geç kalanlar Geç kalan vatandaş ile röp Genel ve detaylar

Haber: Ali GÖKDAL/ADANA,

====================================

Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor (3)

MAŞALYAN: AYASOFYA BİR BARIŞ SEMBOLÜ OLABİLİR Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 1,5 saat süren ayin sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.Maşalyan, Akdamar Adası ile aynı ismi taşıyan kilisede bu yıl 8'inci ayini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü her insan için inanç dünyası hayatın en önemli değerlerinden bir tanesidir. İnsanlar inançları için yaşarlar. İnançları onların hayatlarına anlam verir ve gerektiğinde inançları için canlarını feda ederler. Biz bugün Van'ın en güzel kilisesinde yılda bir yapılan ibadet için bizlere tüm olanakları sağlayan devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her türlü kolaylığı bize sağlıyorlar, Allah isterse gelecek yıl tekrar burada halkla beraber, pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder bize. 82 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Kilisenin duvarlarına yazı yazanlar gibi bazen münferit olaylar oluyor. Geçenlerde birisi kilisenin kapısındaki haçı sökmüştü. Ama onlarla ilgili gerekli önlemler derhal alındı. Her türlü önlemi alınarak kiliselerimizde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

'AYASOFYA CAMİSİ BİR BARIŞ SEMBOLÜ OLABİLİR'Bir gazetecinin, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması yönünde sorulan soruya Maşalyan, "Biz görüşümüzü yazılı olarak bildirdik. Elbette ibadethaneler, ibadethane olmalı ve başka bir amaca hizmet etmesi ikincil olmalı. Ayasofya da bir barış sembolü olabilir. Biz demiştik ki, aslında kilise, cami ve müze olan bir anıt yapılır. Dünya barışı için daha güzel bir resim olabilirdi. Eğer orada Hristiyanlara da bir köşe tahsis edilseydi onlar da ibadetlerini yapmak isterdi. Biz cami olarak kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu pandemi belasından ne kadar insanlık çabuk kurtulursa, günlük normal hayatımıza dönmeyi arzuluyoruz. Bunun için de özel dua ettik. Ülkemize, cumhuriyetimize ve devletimize teşekkür ediyoruz. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Bir sorunumuz olduğunda devletimizin en üst makamlarında bizi muhatap alırlar. Dertlerimizi kolaylıkla iletebiliyoruz. Onun için müteşekkiriz" diye konuştu.

'ANADOLU MEDENİYETLERİ, HER ZAMAN BÜTÜN İNANÇLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞAyini izleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ermeni Patrikhanesi arasında imzalanan protokol gereği her yıl Eylül ayının ikinci Pazar'ında ayin yapıldığını ifade ederek, "Bu sene de 8'incisi düzenlendi. Ayinin güven ve huzur içerisinde inşa edilebilmesi için her türlü hazırlığı yaptık. Çok az sayıda Ermeni grubu burada ayini gerçekleştirdi. Bu ayin canlı yayınlandı, bütün dünya izledi. Tarih boyunca Anadolu medeniyeti bütün inançlara saygı duymuş, 1100 yıllık kilise Van'da dimdik hala ayakta. Burada ibadetlerini özgürce icra etmektedirler. Anadolu medeniyetleri her zaman bütün inançlara ev sahipliği yapmış ve eserlerini kendi eserleri gibi saklayıp, bugünlere getirmiştir. Onun için bu ayinde görev alan bütün güvenlik görevlileri ve personellere teşekkür ediyorum" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Safa ATMACA-VAN DHA

=========================================

Evde karantinada bulunması gereken kişi dışarı çıkınca ceza kesildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alınan Y.T.'nin, dışarı çıktığı ve markete gittiği belirlenerek 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Kilimli ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumunda çalıştığı belirtilen Y.T., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan Covit-19 test sonucu pozitif çıkan Y.T., evde karantinaya alındı. Kilimli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetleme heyeti, önceki gün Y.T.'yi evde bulamadı. Yakınlarının, "Ekmek almak için bakkala gitti" dediği Y.T.'nin bir markette alışveriş yaptığını tespit etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. EVİNDE BULUNAMADIKilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Y.T.'nin savcılığa sevk edildiğini ve 3 bin 180 TL para cezası kesildiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen bir olay. Sayın Valimizin talimatı ile imamlardan, öğretmenlerden, zabıtadan, köy muhtarlarından ve emniyet güçlerinden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip pozitif olan ve karantinada olan vatandaşlarımızı evlerinde denetliyorlar. 6 ekip ile ciddi denetimler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz evde karantinada olan şahsı görmeden dönmeleri de yasak. Bu şahsın evine de ekiplerimiz gidiyor ve şahsı soruyorlar. Yakınları evde olmadığını ekmek almak için çıktığını söylüyor. Daha sonra ekiplerimiz durumu bize bildirdi ve alarma geçtik. Emniyet görevlilerimiz hemen şahsın yerini tespit edip aldılar" dedi.

CEZA KESİLDİ Kaymakamlık olarak denetimleri sıkı tuttuklarını söyleyen Taşdan, "Gittiği yerlerin kamera görüntüleri de elde edildi. Bir markete gittiği üzücü bir şekilde tespit edildi. Bu durum çok üzücü. Sadece kendi sağlığını değil herkesin sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanlığımızın duyurduğu uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'tan biz denetimlerimizi ve takiplerimizi sıkı tutuyoruz. Bu vatandaşımızı da Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesi uyarınca savcılığa sevk ettik. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir ihlaldir bu. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre de 3 bin 180 TL de ceza uyguladık. Tabi biz ceza uygulamaktan yana değiliz ama insanlarımız da bu durumda duyarlı olmak zorunda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Y.T.'nin bahis bayindeki görüntüleri-Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

==============================

Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması/ EK GÖRÜNTÜ