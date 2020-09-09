DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Eşinin boğazını kesip öldürdü, ardından intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni İrfan Temelli (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem Temelli'yi (50) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra balkona çıkan İrfan Temelli, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi 318 sokaktaki bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, sınıf öğretmeni olan İrfan Temelli, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi emekli bankacı Meryem Temelli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mutfaktan ekmek bıçağı alan İrfan Temelli, eşini boğazından bıçakladı. Daha sonra 4'üncü kattaki evinin balkonuma çıkan İrfan Temelli, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Temelli'nin üzerine düştüğü, binanın bahçesindeki demir parmaklıkların yamulduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocuğunun bulunduğu, erkek olan E.T.'nin (12) olay sırasında evde olduğu, ablası İ.T.'nin (22) ise dışarıda olduğu öğrenildi.

'ANNEM YAVAŞ NEFES ALIYOR' DEDİBinanın zeminindeki market işleten Doğukan Beytut, "Olay sırasında ben dükkanımdaydım. Bir bağırış duydum ve hemen dışarı çıktım. Baktığımda adam çekişiyordu, 4'üncü kattan atlamıştı, son nefeslerini veriyordu. Sonra yukarıda çocuk var dediler, biz de hemen asansörle çıktık. Eve girdiğimizde annenin boğazının kesik olduğunu gördük, kanlar içindeydi. Çocuk o anda şoktaydı. Ağlamıyordu. Biz onu aşağı indirmeye çalıştık ama o, 'Ellerimi yıkamak istiyorum. Annem yavaş nefes alıyor' diyordu. Daha sonra onu da alıp aşağı indik" dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.