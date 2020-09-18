DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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Kızının istismara uğradığını öne süren baba: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?

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Kızının istismara uğradığını öne süren baba: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında ev hapsi cezası verilen A.Y. (34), ifadesinde komşusu ile aralarında husumet olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Küçük kızın babası T.A. ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Küçücük bir çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Annesine anlattıklarını pedagoga da aynı şekilde anlattı" dedi.Olay, önceki gün Darıca'da meydana geldi. İddiaya göre A.Y. apartmanda alt katında oturan komşusunun kızı E.A.'yı evine alıp, cinsel istismarda bulundu. E.A., durumu ailesine anlattı. Ailenin polise giderek, şikayetçi olması üzerine A.Y. gözaltına alındı. Uzman pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, cinsel istismara uğradığını, A.Y.'nin boş valiz getirip, kendisini içine soktuğunu, bu sırada zilin çaldığını, kapının açılmasının ardından gelen kişinin A.Y.'nin oğlu olduğunu, korkudan ağladığını, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen, A.Y.'nin oğlunu kastederek, "O şimdi gider, ben seni sonra evine bırakırım" dediğini, kendisi daha çok ağlayınca evine gönderildiğini ve olayı ailesine anlattığını söyledi. Gözaltına alınan A.Y.'ye dün çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. A.Y.'nin ifadesinde komşusunun kızını sadece sevdiğini, ama çocuğun bunu yanlış anladığını, aileyle geçmişteki husumetten dolayı kendisine iftira atıldığını, üzerine atılı suçu işlemediğini söylediği öğrenildi.AİLE KARARA İTİRAZ EDECEKMahkemenin verdiği karara avukatı aracılığıyla itiraz edeceklerini belirten küçük kızın babası T.A., "Kızım annesine her şeyi anlatmış, küçücük bir çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Üstelik annesine anlattıklarını pedagoga da aynı şekilde anlatmış, benim kızım annesine yalan söylediyse, aynı yalanı bir kez daha pedagoga nasıl ifade edebilir. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız, böyle insanlar aramızda dolaşırken, bizler çoluk çocuğumuzu nasıl koruyabileceğiz" dedi.Komşusu ile aralarında husumet olduğunu doğrulayan T.A., "A.Y. ile husumetli olduğumuz doğrudur. Buna rağmen sırf evde internetin çekip çekmediğiyle ilgili neden olay anında beni tam 3 defa telefonla arıyor ve evde olup olmadığımı soruyor? Madem husumetli olduğumuzu kabul ediyor, neden basit bir nedenden dolayı beni 3 defa arıyor? Telefonumda beni olayın olduğu saatlerde 3 defa aradığıyla ilgili kayıtlar var, tüm bunları karakoldaki ifademde de söyledim" diye konuştu.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu

DİYARBAKIR'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi. UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, Diyarbakır'ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 3 Eylül günü başladı. 500 gün sürecek restorasyon çalışmaları sırasında bugün Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Kemikleri gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Kazı çalışmalarının savcılığın talimatıyla polis ekipleri eşliğinde yapılacağı bildirildi. VALİLİK: ORTAÇAĞ İSLAMİ DÖNEME AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİRBulunan insan iskeletlerine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Uca Yapı Limited Şirketi firması uhdesinde Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde 'Diyarbakır Surları 21-22 nolu burçlar acil müdahale ve 32-33,41-42 nolu burçlar restorasyon işi' 10 Ağustos 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak, restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedi Kardeş Burcu'nun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında insan kemiklerine 17 Eylül 2020 tarihinde rastlanmıştır. Teras döşeme kotunun 28 cm altında, doğu-batı yönünde, 50 cm ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir."

Diyarbakır, Orta Çağ, Kocaeli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:09 - Kaynak: DHA

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