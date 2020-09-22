DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan traktörün altında öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde Habip Çelik (62), kum taşıdığı traktörle 7 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Habip Çelik, yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde bulunan Yayla Kuzdere'de traktörle evinden çıkan ve yakın bir noktadan traktöre çakıllı kum yükleyen Habip Çelik, saat 12.00 sularında eve dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yaklaşık 7 metrelik şarampole yuvarlanırken, Habip Çelik altında kaldı. O sırada kazayı gören bir turist, yardım istemeye çalıştı. Bu sırada Kemer merkezden Yayla Kuzdere'ye gelen ve Habip Çelik'in akrabası olan Mustafa Civan durumu fark etti. Civan kazayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri traktör altında kalan Habip Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekibi ve savcının incelemesinin ardından Habip Çelik'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından traktörün altından çıkarıldı. Kaza yerine gelen ekiplerle Kemer Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Çelik'in cansız bedeni, daha sonra inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderilecek.

Habip Çelik'in akrabası olan ve kaza yerine ilk gelenlerden Mustafa Civan, "Kemer'den Yayla Kuzdere'ye gidiyordum. Geldiğimde bir turist elinde telefon ne diyor anlamıyorum orasını işaret etti, ben zaten gördüm traktörü, vardım baktım ölmüş. Bu sefer jandarmayı aradım, ambulansı aradım" dedi.