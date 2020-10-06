İzmir'de 2 doktor ile hastane polisi darbedildi (3) - Son Dakika

İzmir'de 2 doktor ile hastane polisi darbedildi (3)
SALDIRI ANI HASTANENİN GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine, trafik kazası şikayetiyle gelen Ersin B. ve arkadaşı İbrahim Halil Ç.'nin, doktorlara saldırdığı ve hastane polisi M.K. tarafından engellendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
SALDIRI ANI HASTANENİN GÜVENLİK KAMERASINDA
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine, trafik kazası şikayetiyle gelen Ersin B. ve arkadaşı İbrahim Halil Ç.'nin, doktorlara saldırdığı ve hastane polisi M.K. tarafından engellendiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, medikal boyunlukla sedyede yatan Ersin B.'nin bir anda bağırarak sedyeden kalkıp, doktorlara saldırdığı ve hastane polisi M.K.'nin de ona engel olmaya çalıştığı görülüyor.
Davut CAN/İZMİR,
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