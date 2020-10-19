DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 25 fabrika işçisi tedaviye alındı

ŞANLIURFA'da bir ayakkabı fabrikasında öğle yemeğinde döner ve pilav yiyen 25 işçi gıda, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçilere öğle yemeği için pilav, döner ve ayrandan oluşan yemek dağıtıldı. Bir süre sonra işçilerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler görülmesi üzerine fabrika yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans fabrikaya sevk edildi. Fabrikada ilk müdahalesi yapılan 25 işçi daha sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan işçilere serum tedavisi ve vitamin takviyesi uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------Acil servise gelen ambulanslarAmbulanstan inen işçilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Diyarbakır'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması

DİYARBAKIR'da, 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye de toplam 23 bin 400 TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce olası suçların önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi merkezli olmak üzere kent genelinde, 2 bin polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 41 adreste düzenlenen operasyonda 7 bin 688 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 2 bin 839 şüphelinin üzerinde ve 872 araçta arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız silah, 1 çalıntı motosiklet, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili de 11 şüpheli gözaltına alındı. 13 araca yönelik çeşitli nedenlerle toplam 16 bin 815 TL cezai işlem uygulanırken, 112 iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamalarda ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri ihlal eden 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Operasyon havadan çekilen detayÖzel harekat polisleriAsayiş uygulamasından detayYapılan aramalardan detay Trafik uygulamasıGenel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Eskişehir, demiryolu ile limanlara bağlandı

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile hayata geçen 'Yeşil Yol' projesi kapsamında, Çin'e gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programla Derince Limanı'na uğurlandı. ESO ve TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile Eskişehir'i limanlara bağlacak 'Yeşil Yol' projesinin imza töreni ESO Toplantı Salonu'nda yapıldı. İmza töreni öncesinde, proje kapsamında Çin'e gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle Derince Limanı'na uğurlandı. Törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile davetliler katıldı. 'YILLIK 100 BİN KONTEYTER TAŞINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR'Törende konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'nin yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yazıcı, ilerleyen yıllarda Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteynerin demiryoluyla limanlara taşınmasının öngörüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Hasanbey Lojistik Merkezi; yurt içi ve uluslararası yük taşımacılığı, dağıtımı, depolama, gümrükleme ve diğer hizmetlerin yapılabileceği toplam 540 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden bir tanesidir. 90 bin metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası, 80 bin metrekare lojistik operasyon alanı, 35 bin metrekare kapalı depo ve antrepo yapılmaya uygun alan, 4 bin metrekare yükleme boşaltma yolu ile aynı anda 150 vagon, 300 konteynerin yükleme boşaltmasına hizmet verebilmektedir. Bu kapasitesiyle yıllık 45 bin adet 40 feet konteyner, 90 bin adet 20 feet konteyner taşınabilmektedir. Diğer dökme yüklerle birlikte Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu güne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimiz sayesinde Eskişehir demiryolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanmış olacaktır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden yıllık 2.5 milyar dolar ihracat yapılmakta, halen tamamı karayolu-denizyolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demiryolu-denizyolu kombinasyonuyla taşınması planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner demiryoluyla limanlara taşınması öngörülmektedir."ESKİŞEHİR'DEN ORTA DOĞU, ORTA ASYA VE ÇİN'E ULAŞABİLECEKEskişehir'den yüklenen konteynerlerin trenle Ortadoğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabileceğini ifade eden Yazıcı, "İlk etapta haftada bir blok tren planlanmış olup takip eden aylarda bu haftanın 3 günü düzenli blok tren olarak gerçekleştirilecektir. Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecektir. Bu sayede ihraç eşya yüklü konteynerler İzmit körfez bölgesinde bulunan limanlar vasıtasıyla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren ve gemi kombinasyonuyla taşınacaktır. Sanayicilerimize zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi Hasanbey Lojistik Merkezi'nde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecektir. Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle Hasanbey Lojistik Merkezi'ne getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca BTK Demiryolu Hattı üzerinden demiryolu taşımacılığı başlatılacak, bu sayede Eskişehir' den yüklenen konteynerler trenle Ortadoğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabilecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yük treni detay-Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve TCDD Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'nın trenin yanına gelmeleri-Yük treninin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri-Trene hareket emrinin verilmesi-Yük treninin gidişi-ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın konuşması-TCDD Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'nın konuşması-Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşması-Protokol imzalarının atılması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR

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Tokat'ta yangında hasar gören çocuk parkı yenilendi TOKAT'ta yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen Erenler Mahallesi Çocuk Parkı yenilenerek hizmete açıldı.Kent merkezi Erenler Mahallesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen yangında çocuk parkı alevlere teslim oldu. Kundaklama sonucu yakıldığı tespit edilen çocuk parkındaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Tokat Belediyesi parkı yeni baştan inşa ederek, oyun gruplarını yeniledi. Park tekrar hizmete açıldı.Çocuk parkında incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yangında parkımızdaki oyun grupları, çocuk sahalarımız, kauçuk malzemelerimiz yandı. İtfaiyemiz hızla müdahale etse dahi parkımızı kurtaramadık. O gün çocuklarımızın yüzündeki hüzne bizzat şahit olduk ve onlara bu parkı yeniden hızlı bir şekilde yaparak kazandıracağımızın sözünü verdik. Çocuklarımız için varız, onlar üzülmesinler, eskisinden daha güzel bir parkı hızlıca yeniden yaparak çocuklarımıza kazandırdık. Çocuklarımızın yüzünde oluşturacağımız gülümseme, sevinçlerin en güzelidir. Bizler de bunu yapmaya çalıştık ve bu parkımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, parka gelen çocuklara çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.